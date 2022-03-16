Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Göcek Körfezi'nde altı etaplık koruma planı başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü; binlerce yıllık tarihsel zenginliği ve mavi yeşil doğasıyla Doğu Akdeniz’de çok önemli konuma sahip olan, deniz turizminde en çok tercih edilen rotaların başında gelen, yerli ve yabancı tekne ile yatların en çok ziyaret ettiği koylar arasında bulunan Fethiye Göcek Koylarını koruma altına almak için harekete geçti.

Fethiye Göcek Koylarının korunması için Mapa, Şamandıra ve Çevre Koruma Projesi hazırlandı

Özellikle pandemi döneminde yoğunluğu daha da artan; kontrolsüz kullanımlar sebebiyle su kalitesinin bozulmaması, denizaltı biyoçeşitliliğin azalmaması, en büyük karbon yutak alanlarından olan ve oksijen-besin kaynağı olması sebebiyle denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayırlarının zarar görmemesi için Bakanlık tarafından “Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Körfezi Mapa, Şamandıra ve Çevre Koruma Projesi” hazırlandı.

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Projeyle; tekne ve yatların gelişigüzel demir ve çapa atarak deniz canlılarının beslenme, barınma ve üreme bölgeleri olan ve IUCN kriterlerine göre nesli kritik derecede tehlike altında bulunan deniz çayırlarına zarar vermesinin, koylardaki ağaçlara bağlanan tekne halatlarının yeşil bitki örtüsünü tahrip etmesinin, yatların atık boşaltımı yaparak koyları kirletmesinin ve sualtı ekolojisinin yok olmasının önüne geçilecek.

Akıllı şamandıra sistemiyle 7/24 izleme yapılacak, gelişigüzel demir atılamayacak

Tekne ve yatların denize demir ve çapa atmalarına engel olmak amacıyla; tekne ve yat kapasitesi dikkate alınarak koy toprağına yeterli sayıda mapalar yerleştirilecek, deniz tabanına tonozlar konulacak, şamandıralar bu tonozlara bağlanacak ve teknelerin kıyılarda yer alan ağaçlara halat bağlamalarına izin verilmeyecek. Akıllı şamandıra sistemi sayesinde denizde anlık klorofil değerleri, oksijen oranı, bulanıklık ve su kalitesi 7/24 izlenecek. Şamandıraların bağlı olacağı yapay resifi özellikli tonozlar ise gözenekli yapıları sayesinde aynı zamanda deniz canlılarının beslendiği, barındığı yuvalar ve yumurtlama alanları olacak.

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Atık alım tekneleri çoğalacak

Proje kapsamında atık alım teknelerinin sayı ve kapasiteleri artırılacak. 400 tonluk ana atık gemisi ve ona eşlik eden 3 adet 20 tonluk atık alım teknesi işletilecek. Atık alım teknelerindeki kapasitelerin artırılması ile birlikte atıkların alınması daha hızlı sağlanacak. Bu sayede tekne sahiplerinin konakladıkları noktadaki atık alım bekleme süreleri daha da kısalacak. Takip sistemi sayesinde denizlere atık bırakılmasının da önüne geçilecek.

Mobil uygulama tüm ihtiyaçlara cevap verecek

Bölgeye giren tekne sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak bir mobil uygulama hazırlanacak ve uygulama akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebilecek. Altı modülden oluşacak uygulamanın akıllı şamandıra sistemi destekli “VIP transfer modülü” ile kullanıcılar, havalimanından teknelerin bulunduğu noktaya kadar hızlı ve konforlu şekilde ulaşacak.

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“Şamandıra bul modülü” ile kullanıcılar, bölgedeki tüm şamandıralarda bulunan CPS cihazları ve her şamandıraya özel tanımlanan karekod sistemi sayesinde boş bağlama lokasyonlarını sistemdeki harita üzerinden koordinatlı olarak görebilecek. Kullanıcılar henüz kıyıdayken boş olan şamandıraların yerini GPS üzerinden tespit edecek ve seçtiği herhangi bir noktaya vakit kaybetmeden ulaşabilecek.

“Kumanya ve temiz su talep modülü” ile tekne sahipleri su ve kumanya için miktar ve zaman belirterek günlük taleplerde bulunabilecek. Tüm talepler GPS sistemi ile merkeze iletilecek. İhtiyaçlar teknelere en yakın noktalardan hızlıca karşılanacak. “Acil durum yardım butonu” sayesinde kullanıcılar koylardaki yangın, kaza, arıza ve tüm acil müdahale gerektiren olayları merkeze haber verebilecek.

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Bildirilen acil müdahale noktaları yine GPS üzerinden anında tespit edilebilecek. “İhbar modülü” ile koylardaki kirlilik, tekneler tarafından deşarj edilen atıklar, yasa dışı faaliyetler ve benzeri durumlar tek bir tuş sayesinde uydu ile irtibat kurularak ilgili makamlara ve resmî kurumlara iletilebilecek. Bildirilen noktaya gerekli müdahale ivedilikle yapılabilecek. Bu sayede koylardaki kaçak atık su deşarjlarının önüne geçilecek. “Atığımı al modülü” ile tekneler varsa seyir kaynaklı atıkları yoksa koyda konakladıkları sürede oluşacak atıkları için atık alım talebi oluşturabilecek.

Atık alım tekneleri, teknelerden alınan tüm atıkları sıfır emisyonlu ve yüzer bir atık kabul tesisi olarak tasarlanan Mavi-Kuş atık alım gemisine aktaracak. Projenin hayata geçirilmesi ile her yıl izleme çalışması yapılarak deniz çayırlarının gelişimi, su kalitesi ve projenin bölgeye olan katkıları gözlemlenecek.

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Altı etabın ilki için düğmeye basıldı

Koylardaki tekne ve yat kapasitesini karşılayacak, konaklayanların birçok temel ihtiyacına cevap verecek ve doğa katliamının önüne geçerek eşsiz mirasın korunmasını sağlayacak projenin hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, proje kapsamında oluşturulan altı etaptan ilk etabın ihalesini gerçekleştirdi. İnceburun, Osmanağa, Günlük ve Boynuzbükü koylarını içine alan 1. Etap ihalesi kapsamında tekne bağlama amaçlı 99 adet mapa ve 59 adet şamandıra sistemi kurulacak. Toplam 19 koydan oluşan altı etaptan geriye kalan beş etabın ihaleleri de yıl içerisinde yapılarak Göcek Körfezi ekolojisi ve deniz ekosistemi korunacak ve yat turizmi sürdürülebilir hâle getirilecek.

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Veriler kamuoyuna duyurulacak

Göcek Koylarında su kalitesi incelemesi, denizaltı biyoçeşitliliği takibi ve “Pocidonia oceanica” adı verilen deniz çayırlarının durumunun izlenmesi çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştiren Bakanlık, proje öncesi ve sonrasına ait verileri kamuoyu ile paylaşacak. Paylaşılan veriler sayesinde projenin yararlılığı da ortaya konmuş olacak.

FOTOĞRAF 7 Misafirlerini çam ağaçları ve yeşilin bin bir tonunu barındıran örtüsüyle karşılayan turizm merkezinin son yıllarda yoğun yapılaşma nedeniyle tepki çekmesi üzerine Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından harekete geçildi. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle hazırlanan proje kapsamında toplam 150 milyon TL bulan bir yatırım gerçekleştirilecek. Eskiyen yol, kaldırım, tretuvar, peyzaj, ışıklandırma gibi alanlar onarılacağı proje kapsamında Uzungöl’ün yıllardır kanayan yarası haline gelen otopark sorunu da ortadan kaldırılacak. Bin araç kapasiteli olarak yapılacak olan otopark yerin altında doğal yapıya uygun bir şekilde inşa edilecek. Gölün etrafındaki çarpık yapıların kaldırıldığı önemli bir düzenleme projesini de hayata geçirecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Uzungöllü vatandaşlarla görüşerek imara uygun olmayan yapıların kaldırılma sürecini yine imara aykırılıkları gidererek gerçekleştirecek. 2021 yılında 800 binin üzerinde araç girişi oldu<br>Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi’nin önünü kapatmasıyla oluşmuş doğal göl görüntüsü ile gelen misafirlerini cezbeden Uzungöl’e 2021 yılında 800 binin üzerinde araç girişi olduğunu belirtildi.<br> Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Uzungöl’de Büyükşehir Belediyesince otopark, çevre düzenlemesi alanlarında yürütülen çalışmaların olduğunu dile getirdi. Vali Ustaoğlu “Başta Körfez ülkeleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce turist Uzungöl’ü ziyaret ediyor. Uzungöl bizim en gözde turizm merkezimiz. Başta Körfez ülkelerinden olmak üzere gerek yurt içi, gerek yurt dışından yüzbinlerce turistimizi ağırlayan bir yerimiz. 2021 yılı sonu itibariyle 800 binin üzerinde araç girişi olan bir yer. Yani bölgemizin en önemli turizm destinasyonu Uzungöl. İnşallah bu yıl orada imar düzenlemesi yapılacak. Çevre Bakanımızın ziyaretleri sırasında açıkladı orada otopark alanlarıyla, rekreasyon alanlarıyla Büyükşehir Belediyemiz üzerinden yürütülen bir takım çalışmalar var onlarda bir taraftan devam edecek. Umudumuz bu yıl bölgemizin en önemli turizm merkezi olan Uzungölümüzün vatandaşlarımıza hizmet vermesi” ifadelerini kullandı. Görenleri kendine hayran bırakacak Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Uzungöl yeni imar düzenlemesi ile görenleri kendine hayran bırakacak.



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