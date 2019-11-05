Gündem Göçmen dolu gecekondu
İSTANBUL

Göçmen dolu gecekondu

Göçmen kaçakçılarına şok operasyon. Bir ihbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sık sık Eyüpsultan’daki bir adrese giden minibüsü takibe aldı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adresin, göçmenlerin yurtdışına çıkmadan önce geçici olarak barındığı ‘şok evlerden’ biri olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Minibüs ve gecekonduya yapılan eş zamanlı baskında Bangladeş ve Pakistan uyruklu 70 göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

Göçmenlerin evin odalarında kanepe altları, mutfak dolapları ve çatıda saklanıyor olması dikkat çekti. Göçmenlerden adam başı 2 bin Euro aldığı belirlenen örgüt lideriyle birlikte 6 kişi tutuklanırken, göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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