Göçmen dolu gecekondu

Adresin, göçmenlerin yurtdışına çıkmadan önce geçici olarak barındığı ‘şok evlerden’ biri olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Minibüs ve gecekonduya yapılan eş zamanlı baskında Bangladeş ve Pakistan uyruklu 70 göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

Göçmenlerin evin odalarında kanepe altları, mutfak dolapları ve çatıda saklanıyor olması dikkat çekti. Göçmenlerden adam başı 2 bin Euro aldığı belirlenen örgüt lideriyle birlikte 6 kişi tutuklanırken, göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.