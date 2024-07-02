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Göçmen kaçakçılarına son bir haftada 100 operasyon: 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı

Son bir haftada düzenlenen 'KALKAN-25' operasyonları kapsamında, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik toplamda 100 operasyon gerçekleştirildi.

Lokman Özdemir
08:58 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 09:55 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
'KALKAN-25' operasyonları
'KALKAN-25' operasyonları

Türkiye düzensiz göç ile aralıksız mücadele etmeye devam ediyor.


Son 1 haftadır süren 'KALKAN-25' operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam 100 operasyon düzenlendi.



Yakalandılar


Operasyonlarda; 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı.


21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı.


Sınır dışı edilecekler


Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.






#göçmen
#Operasyon
#kaçakçılık
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