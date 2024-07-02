Göçmen kaçakçılarına son bir haftada 100 operasyon: 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye düzensiz göç ile aralıksız mücadele etmeye devam ediyor.
Son 1 haftadır süren 'KALKAN-25' operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam 100 operasyon düzenlendi.
Yakalandılar
Operasyonlarda; 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı.
21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı.
Sınır dışı edilecekler
Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.