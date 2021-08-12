Gündem Göçmen kuşların sonbahar telaşı
BURSA

Göçmen kuşların sonbahar telaşı

Yaklaşan sonbahar ile birlikte tabiatta göçmen kuşların hareketliliği artmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Göçmen kuşların sonbahar telaş
Göçmen Kuşlar

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan ve önemli sulak alanlardan biri olan Kocaçay Deltası ve Karacabey Longozunda yaban hayatına dair sonbahar görüntüleri belgeselleri aratmadı.

Yaklaşan sonbahar öncesi göçmen kuşlar da göç telaşına başladı. Önemli göç yolları üzerinde olan Bursa’da da sulak alanlar şu sıralar göçmen türlere ev sahipliği yapıyor. Uluabat Gölü, İznik Gölü ve Kocaçay Deltası bu alanların başında geliyor. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in Karacabey sınırları içerisindeki Kocaçay Deltasında çektiği sonbahar manzaralarında çeşitli kuş türleri yer alıyor.

Tüydeş, "Bu dönem aslında doğada en hassas olunması gereken bir dönem. Bataklıklar, sazlıklar ve ormanlık alanlarda göç telaşında olan onlarca türden yüzlerce kuş var. Bu hayvanların tek ihtiyacı dinlenip düzenli beslenerek yollarına devam etmek. Sazlık ve anız yangınları, gürültü kirliliği başta olmak üzere doğaya zararlı olabilecek her türlü hareketten bu dönem fazlaca kaçınmalıyız" dedi.


Abone Ol Google News
Aslan sürprize izin vermedi

Aslan sürprize izin vermedi

​Galatasaray, İskoç rakibini mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.
Trabzonspor Norveçte turladı

Trabzonspor Norveç'te turladı

​Bordo mavililer penaltılarda Molde'yi eledi ve Roma'ya rakip oldu.
Binek araç ÖTV matrahları değişti

Soylu ve Kurum sel bölgesindeki son durumu paylaştı.

​Pençe-Şimşek operasyonu bölgesine hain saldırı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu duyurdu.

​Türkiye'nin 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.