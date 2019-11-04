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ÇANAKKALE

Göçmenlerden şehit atalarına ziyaret

Sosyal Uyum Programı kapsamında ataları Çanakkale Savaşı’nda şehit olan göçmenler Türk Kızılayı tarafından Çanakkale Şehitliği’ne götürüldü. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Duydukları hikayeleri yerinde görsünler istedik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ataları Çanakkale Savaşı’nda şehit olan göçmenler Türk Kızılayı tarafından Çanakkale Şehitliği’ne götürüldü.
Ataları Çanakkale Savaşı’nda şehit olan göçmenler Türk Kızılayı tarafından Çanakkale Şehitliği’ne götürüldü.

Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü, Sosyal Uyum Programı kapsamında ataları Çanakkale Savaşı’nda şehit olan göçmenleri Çanakkale Şehitliği’nde bir araya getirdi. Suriye ve Iraklı 50 kişi Çanakkale’de şehit düşen atalarının kabirlerini ziyaret etti.

Ataları Çanakkale Savaşı’nda şehit olan göçmenler Türk Kızılayı tarafından Çanakkale Şehitliği’ne götürüldü.

‘HATIRALARINI KEŞFETTİK’

Şehitler Abidesi’ndeki temsili şehit mezarlarını ziyaret eden Suriye ve Iraklı yakınları mezarlara karanfil bıraktı ve dua etti. Etkinliğe, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Çanakkale Şube Başkanı Ergin Sezen ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Türk Kızılay olarak toplam 16 merkezde Suriyelilere hizmet verdiklerini anlatan Altan, “Hizmet verdiğimiz Suriyeli misafirlerimizin bir kısmının dedelerinin Çanakkale Savaşları’nda şehit olduğu ya da yaralandığını, aynı zamanda onlarda bu savaşlarla alakalı büyük hatıraların olduğunu keşfettik. Onlardan bir kısmını, 29 Ekim’de başlayan Kızılay Haftamız dolayısıyla Çanakkale Şehitliği’ne ziyarete getirdik. Onlar duydukları hikayeleri yerinde görsünler ve kendi torunlarına da anlatsınlar istedik” dedi.

‘PAHA BİÇİLEMEZ BİR DUYGU’

  • Programa Kerkük’ten katılan Ahmet Benne, “Burada olmak benim için çok farklı bir duygu. Burada tam 104 yıl önce ecdadımız, atalarımız, din, dil, ırk demeden bizim için omuz omuza savaşmışlar. Biz refah ve huzur içinde yaşayalım diye. Bu paha biçilemez bir duygu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin” diye konuştu. Halepli Gülsüm Şerif, “Şehit dedelerimizin mezarını ziyaret ettiğim için çok heyecanlı ve mutluyum” ifadesini kullandı.

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