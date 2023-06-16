Gödene ve Yunak’a itfaiye merkezi

Yine Derbent ilçesine ve Selçuklu’ya bağlı Tepekent Mahallesi’ne kazandırılacak itfaiye merkezi inşaatları tamamlanırken, Altınekin Solmaz İtfaiye Merkezi’nin yapımında ise son aşamaya gelindi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları yatırımlarla hem ilçelerin hem de Büyükşehir sorumluluğundaki mahallelerin standardını daha da yükseltmek amacıyla yoğun mesai harcadıklarını vurguladı.

Konya’yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için şehir genelindeki ihtiyaç olan yerlere yeni itfaiye merkezleri yaptıklarının altını çizen Başkan Altay, “Yeni merkezlerle ve ekipmanlarla itfaiyemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Meram’a bağlı Gödene Mahallemize ve Yunak ilçemize kazandıracağımız itfaiye merkezlerinin inşaatları da süratle devam ediyor. Yeni itfaiye merkezlerimizle olmasını hiç istemediğimiz yangınlar başta olmak üzere her türlü doğal afete karşı hızlı ve etkin şekilde müdahale etme kabiliyeti kazanıyoruz” diye konuştu.