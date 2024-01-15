Şehitler için dün sabah namazında tüm camilerde dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’daki Hacı Bayram-ı Veli Camii’ndeydi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazını kıldıran Erbaş, okunan tespihatlar ve getirilen salavatlardan sonra cemaate hitap etti. İlk insandan itibaren başlayan Hak-Batıl mücadelesinin kıyamete kadar devam edeceğini söyleyen Erbaş, hak yolda yürümenin bir mücadeleyi gerektirdiğini belirterek “Anne-babalarımız bizi askere uğurlarken hep arkamızdan ya şehit ya gazi olursun dualarıyla gönderiyorlar. Çünkü vatan sevgisi imandandır” dedi.

MİLLETÇE DUA EDİYORUZ

Cemaate hitabında şehitliğe ilişkin ayet ve hadisleri aktaran Erbaş, şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar diledi: “Terörle mücadele ederken şehit olan kardeşlerimiz, Filistin’de, Gazze’de, Doğu Türkistan’da, Myanmar’da, Arakan’da, Keşmir’de ve Irak’ta, nerede olursa olsun şehit olan yüz binlerce Müslüman var. Onlar hak davadan vazgeçmedikleri için şehit oluyorlar. Bütün dünyaya her zaman batılın, zulmün ve kötülüğün karşısında olduğumuzu millet olarak haykırıyor ve dua ediyoruz. Bütün şehitlerimiz için öyle bir ‘Amin’ diyelim ki gök kubbe inlesin, melekler de bizim aminlerimize iştirak etsin inşallah.”

Kahrolsun PKK

Türkiye’nin dört bir yanında toplanan binlerce kişi, terör örgütü PKK’nın son saldırıları ve Gazze’de katliama devam eden İsrail’e lanet yağdırdı. Mardin, Bingöl, Zonguldak, Bolu, Artvin ve İstanbul’da bir araya gelen vatandaşlar, şehitler ve Filistin’e destek için yürüdü. Dev Türk bayrakları açılan yürüyüşlerde PKK aleyhine sloganlar atıldı. “Şehitlerin intikamı alınacak, analar ağlamayacak” sloganları atan kalabalık gruplar, teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için tehdit olduğunu vurguladı. Bingöl’de valilik bahçesinde bir araya gelen şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar, Türk bayrağı açıp “Kahrolsun PKK” ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Mardin’deki yürüyüşe İl Müftüsü Enver Türkmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz ile Süryaniler ve Ezidiler de katıldı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı da Kadıköy’de PKK ve ABD’ye lanet, şehitlere saygı için yürüdü.

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