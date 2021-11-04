​Gökalp’e son görev

Gazetemiz eski Genel Müdürü ve 18. Dönem milletvekili Dr. Nuri Gökalp son yolculuğuna uğurlandı. Anavatan Partisi (ANAP) kurucu üyelerinden de olan Gökalp, dün ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Gökalp’ın cenaze namazına sevenleri, eski öğrencileri ile Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Albayrak ve Albayrak CEO’su Ömer Bolat katıldı.

Nuri Gökalp

CENAZE NAMAZINI TEMEL KILDIRDI

Gökalp’ın cenaze namazını ilahiyatçı yazar Ali Rıza Temel kıldırdı. Cenazede İslam alimi Halil Gönenç de hazır bulundu. 1940 yılında Mardin Midyat’ta doğan Nuri Gökalp, liseden sonra öğretmen okulunu da dışarıdan bitirerek 1961-1962 ders yılında İlkokul Öğretmeni olarak çalışma hayatına başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliğini bitiren Gökalp, yüksek lisans ve doktora derecelerini Gazi Üniversitesi’nde aldı.1987-1991 yılları arasında 18. Dönem İstanbul milletvekilliği yapan Gökalp, 1998-1999 yılları arasında Yeni Şafak’ta genel müdürlük görevini üstlendi. Üniversitelerde öğretim üyesi olarak dersler veren ve TÜPRAŞ’ın da aralarında bulunduğu bazı şirketlerin yönetiminde görev alan Gökalp’ın çok sayıda eseri bulunuyor.

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