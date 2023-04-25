GÖKBEY ilk intikal görevinde TEKNOFEST için uçtu

"GÖKBEY ile bugüne kadar 500 uçuş saati devirdik. Hedefimiz 2023'ün son çeyreğinde testlerimizi tamamlayarak ilk helikopterimizi Jandarma Genel Komutanlığına teslim etmek. Şu ana kadar yaptığımız uçuşlarda büyük bir sorun yaşamadık. Bu bizim için çok önemliydi. Tasarım değişikliğine gitmek zorunda kalmadık, bu çok sevindiriciydi. Test pilotlarımız zaten helikopterin stabilitesinden, kontrol edilebilirliğinden, tüm manevralarından çok memnun. O yüzden de planlarımıza uygun devam ediyoruz. İnşallah bu yıl içinde de uçuş test faaliyetlerimizi tamamlamayı planlıyoruz."

"GÖKBEY ile bugüne kadar 500 uçuş saati devirdik. Hedefimiz 2023'ün son çeyreğinde testlerimizi tamamlayarak ilk helikopterimizi Jandarma Genel Komutanlığına teslim etmek. Şu ana kadar yaptığımız uçuşlarda büyük bir sorun yaşamadık. Bu bizim için çok önemliydi. Tasarım değişikliğine gitmek zorunda kalmadık, bu çok sevindiriciydi. Test pilotlarımız zaten helikopterin stabilitesinden, kontrol edilebilirliğinden, tüm manevralarından çok memnun. O yüzden de planlarımıza uygun devam ediyoruz. İnşallah bu yıl içinde de uçuş test faaliyetlerimizi tamamlamayı planlıyoruz."

"Bundan sonra da paralelde faaliyetler hızlandırılarak sürecektir. Çok büyük heyecan verici bir nokta. Çünkü motor, bildiğiniz gibi en kritik komponent aslında hava araçlarında. İki tane önemli noktası var, biri dışa bağımlılığınızı yerli motor kullandığınız zaman sonlandırmış oluyorsunuz, diğeri de yerli motorla istediğiniz performansa ulaştığınız zaman helikopteri tam anlamıyla kullanıcının tüm isteklerine uygun olarak servise verebiliyorsunuz. Buradan beklediğimiz, planladığımız performansı aldık TS1400 motorlarından. Zaten test prototipi motorlardı, bazı limitlerinin olması çok doğaldı. Beklediğimiz performans değerlerini ilk uçuştan çıkışta aldık. Öncesinde zaten bir hafta, 10 gün kadar yerde yoğun bir test faaliyeti gerçekleştirdik. Orada beklenenden farklı bir durumla karşılaşmadık, her şey planlandığı gibi devam etti. Bundan sonra da bu tarz faaliyetler motor tarafındaki çalışmaları da hızlandıracaktır, yeni bir ivme kazandıracaktır o tarafta da. Önemli bir çeki taşını da başarıyla tamamladık. Bu da gurur vericiydi. Paralelde Gökbey Projesi kapsamında birçok sistemi yerli firmalarla çalışıyoruz. Yerlileştirme bizim için önemli bir hedef. Şu anda üzerinde yerli ekipmanlar, alt sistemler var. Günün sonunda hedefimiz yüzde 90'ın üzerinde bir yerlilik oranına ulaşmak Gökbey'de. O yüzden bu tarz faaliyetler bizim için çok heyecanlı ve gurur verici oluyor. Her yerli ekipmanı, sistemi entegre ettiğimiz zaman büyük bir mutluluk duyuyoruz."