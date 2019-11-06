Gökbilim Merkezi daha güçlü doğacak

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, önceki gün çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin yeniden yapılarak hizmete sunulacağını bildirdi. Başkan Köse, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonra büyük tahribatın olduğu merkezde incelemelerde bulundu.

Kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayacaklarını belirten Başkan Murat Köse, “2017›de hizmete açılan tesisimiz özel bir işletme tarafından hizmet vermekteydi. Uzmanlar yangının çıkış sebebini incelemeye devam ediyor. Yangın tesisin aşağı kısmından yayılmış, çok kısa sürede bütün tesisi etkisi altına almış. Birçok ilden ziyaretçi ağırlayan tesisimiz tüm çabalara rağmen maalesef kullanılamaz hale gelmiştir. Tek tesellimiz yaralı ve can kaybının olmaması. Merkezimizi yeniden inşa ederek daha güçlü bir şekilde donatıp öğrencilerimizin, gençlerimizin ve tüm Ankaralıların hizmetine sunacağız” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Köse büyük tahribatın olduğu merkezde incelemelerde bulundu.

İKİ YILDA 70 BİN ÖĞRENCİ AĞIRLADI

Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, 2017 yılının Nisan Ayı’nda hizmete açıldı. Ankara’nın en çok ziyaret edilen ikinci adresi olan Gökbilim Merkezi bugüne kadar 46 ilden 70 bin öğrenci ağırladı. Teknoloji ve bilgi çağının gerekliliklerinin karşılandığı nitelikli adres olarak gösterilen merkez, gençlerin astronomi ve uzayın derinliklerini keşfetmesine imkan sağladı. Merkeze giden öğrenciler, uzman astronomlar eşliğinde, robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu. Bilim meraklılarına hizmet verilen merkezde, planetaryum içine yerleştirilen son model simülatörler ve sanal gerçeklik uygulamaları bulunuyordu.