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İSTANBUL

Göztepe'de işçiler gökdelende asılı kaldı - Gökdelende asılı kalan işçiler

Gökdelende asılı kalan işçiler kurtarıldı

Kadıköy’de 23 katlı bir rezidansın dış cephe temizliği yapan işçilerin altındaki iskelenin düşmesi sonucu iki işçi 16. katta asılı kaldı. İtfaiye ekipleri camlarını kırdıkları pencerelerden içeri alarak işçileri kurtardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökdelende asılı kalan işçiler.
Gökdelende asılı kalan işçiler.

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdi Bey Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında 23 katlı bir rezidansın dış cephe temizliği yapıldığı sırada, işçilerin bulunduğu iskele zemine düştü.

İskelenin düşmesi sonucu iki temizlik işçisi binanın 16. katında asılı kaldı.

Havada asılı kalan işçileri görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın camlarını kırarak asılı kalan işçileri içeri doğru çekti.

O sırada itfaiye aracının merdivenine ayağını sıkıştırmasıyla yaralanan bir işçiye de sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından iki işçi de asılı kaldıkları yerden kurtarıldı.

Ambulansa bindirilerek hastaneye götürülen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gökdelende asılı kalan işçilerin kurtarılma anı
OYNAT 01:23
Gökdelende asılı kalan işçilerin kurtarılma anı
Göztepe'de 23 katlı bir binada dış cephe temizliği yapan işçilerin altındaki iskelenin düşmesi sonucu 16. katta asılı kalan iki işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı


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