Gökhan Zan hâlâ aday

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “TİP adayı Hatay'da seçim kaybettirme potansiyeline sahip” sözlerinden sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gökhan Zan'ın adaylıktan geri çekildiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Hatay'da Zan'ın adaylığından rahatsız olduğu dillendiriliyordu. Tehdit ve şantaja maruz kaldığı için suç duyurusunda bulunan Zan, CHP'nin bir süredir TİP'e baskı uyguladığını söyledi. TİP, Zan'ı geri çektiğini açıkladı ancak Zan, adaylıktan çekilmesinin hukuken ve siyaseten mümkün olmadığını ifade etti. YSK kaynakları da çekilmeyle ilgili Hatay için resmi bir başvuru yapılmadığı bilgisini verdi: “YSK için kırmızı çizgi kesin listelerinin teslim edilmesidir. Oy pusulaları kesin listelere göre basılır. O nedenle Zan halihazırda adaydır. Kurulun vereceği karardan sonra durumu netleşecektir.”

Lüftü Savaş

CHP'NİN HEDEFİ OLDU

Çekilmeye varan süreçte CHP'den TİP'e gelen baskıların etkili olduğunu kaydeden Zan, CHP adayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce “adaylıktan çekilmesi” için ailesiyle tehdit edildiğini söyledi. 2 hafta önce Turgay Kocakaya ve Mihal Kocakaya ile İskenderun'da buluştuğunu anlatan Zan, “Bana adaylıktan çekilmem için baskı yaptılar. Turgay, Mihal'in FETÖ'cü olduğunu, belalı olduğunu söyleyip tehditvari konuştu. Zihinsel engelli kardeşime zarar vereceklerini söyledi, ayrıca 5 milyon lira talep ettiler. Adaylıktan çekilmezsem montaj ses kaydı servis edeceklerini söylediler” dedi.

Turgay Kocakaya

Erkan Baş

TİP ŞANTAJA BOYUN EĞDİ

Gerçek dışı iddiaların ortaya atıldığını, kendisine ait sesin montajlandığını belirten Zan, daha önce de çok kez tehdit aldığını ve şantaja maruz kaldığını anlattı.

Montaj ses kaydının varlığından TİP üzerinden haberdar olduğunu ifade eden Zan, kaydı istediğini ancak verilmediğini, nereden geldiğinin de paylaşılmadığını ifade etti. Bu süreçte TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a ulaşamadığını anlatan Zan, TİP'in şantaja boyun eğdiğini savundu.

Hedefinden ve mücadelesinden sapmadığını belirten Zan, 'Devam' mesajı verdi. “Tehdit ve şantaja maruz kaldım. Boyun eğmedim. Adayım ve çekilmiyorum” diyen Zan, TİP'i eleştirdi: “Benimle birlikte neden suç duyurusunda bulunmadıklarını, bu şantaja neden boyun eğdiklerini anlaya-bilmiş değilim.”











