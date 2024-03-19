|
Gündem

Gökhan Zan hâlâ aday

TİP, artan CHP baskıları sonrası Hatay adayı Gökhan Zan'a desteğini geri çekti. Resmi olarak hâlâ aday olan Gökhan Zan, tehdit ve şantaj iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hedefinden ve mücadelesinden sapmadığını kaydeden Zan, 'Devam' mesajı verdi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:50 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
TİP'ten aday olunca CHP'nin hedefi haline gelen Gökhan Zan, sol oyları bölmekle suçlanmıştı.
TİP'ten aday olunca CHP'nin hedefi haline gelen Gökhan Zan, sol oyları bölmekle suçlanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “TİP adayı Hatay'da seçim kaybettirme potansiyeline sahip” sözlerinden sonra Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gökhan Zan'ın adaylıktan geri çekildiğini duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Hatay'da Zan'ın adaylığından rahatsız olduğu dillendiriliyordu. Tehdit ve şantaja maruz kaldığı için suç duyurusunda bulunan Zan, CHP'nin bir süredir TİP'e baskı uyguladığını söyledi. TİP, Zan'ı geri çektiğini açıkladı ancak Zan, adaylıktan çekilmesinin hukuken ve siyaseten mümkün olmadığını ifade etti. YSK kaynakları da çekilmeyle ilgili Hatay için resmi bir başvuru yapılmadığı bilgisini verdi: “YSK için kırmızı çizgi kesin listelerinin teslim edilmesidir. Oy pusulaları kesin listelere göre basılır. O nedenle Zan halihazırda adaydır. Kurulun vereceği karardan sonra durumu netleşecektir.”

Lüftü Savaş

CHP'NİN HEDEFİ OLDU

Çekilmeye varan süreçte CHP'den TİP'e gelen baskıların etkili olduğunu kaydeden Zan, CHP adayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş adına yanına gelen kişilerce “adaylıktan çekilmesi” için ailesiyle tehdit edildiğini söyledi. 2 hafta önce Turgay Kocakaya ve Mihal Kocakaya ile İskenderun'da buluştuğunu anlatan Zan, “Bana adaylıktan çekilmem için baskı yaptılar. Turgay, Mihal'in FETÖ'cü olduğunu, belalı olduğunu söyleyip tehditvari konuştu. Zihinsel engelli kardeşime zarar vereceklerini söyledi, ayrıca 5 milyon lira talep ettiler. Adaylıktan çekilmezsem montaj ses kaydı servis edeceklerini söylediler” dedi.

Turgay Kocakaya
Erkan Baş

TİP ŞANTAJA BOYUN EĞDİ

Gerçek dışı iddiaların ortaya atıldığını, kendisine ait sesin montajlandığını belirten Zan, daha önce de çok kez tehdit aldığını ve şantaja maruz kaldığını anlattı.

Montaj ses kaydının varlığından TİP üzerinden haberdar olduğunu ifade eden Zan, kaydı istediğini ancak verilmediğini, nereden geldiğinin de paylaşılmadığını ifade etti. Bu süreçte TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a ulaşamadığını anlatan Zan, TİP'in şantaja boyun eğdiğini savundu.

Hedefinden ve mücadelesinden sapmadığını belirten Zan, 'Devam' mesajı verdi. “Tehdit ve şantaja maruz kaldım. Boyun eğmedim. Adayım ve çekilmiyorum” diyen Zan, TİP'i eleştirdi: “Benimle birlikte neden suç duyurusunda bulunmadıklarını, bu şantaja neden boyun eğdiklerini anlaya-bilmiş değilim.”


CHP'deki 'para kulesi' skandalı: Bu kez de kara para sayan adamları İmamoğlu'nu sattı
CHP'deki 'para kulesi' skandalı: Bu kez de kara para sayan adamları İmamoğlu'nu sattı

CHP'li İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülerin yankısı sürüyor. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, para sayma görüntülerine ilişkin geçtiğimiz günlerde konuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından doğru değil." ifadelerini kullanarak ekibini satmıştı. Günler sonra ise bu kez de ekibi, İmamoğlu'nu sattı. Eski CHP'li Barış Yarkadaş, paraların sayıldığı avukatlık bürosunun sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Taşkapan ile yaptığı görüşmeyi TV100 canlı yayınında açıklayan Yarkadaş, Taşkasap'ın açıklamalarını şöyle aktardı: "Buna oradaki herkes de şahittir. Paranın tesliminin benim ofisimde yapılmasını Ekrem Bey'in ekibi istedi. 'Biz orada teslim edelim' demişler. Parayı elden kendileri getirdi, mülk sahibinin böyle bir talebi olmadı dedi."



#Gökhan Zan
#Siyaset
#TİP
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet iftar vakitleri