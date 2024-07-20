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Göktürk-1 uydusu Beşparmak Dağları'ndaki KKTC bayrağını fotoğrafladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen, Beşparmak Dağları'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazısının fotoğrafını paylaştı.

Halil Akkoç
13:37 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntü.
Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntü.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü’nün yardımına koşan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor."
denildi.
Açıklamada,
"Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Uydusu, Türkün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları’nı ve Kıbrıs’taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor."
ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir canımızdan bir parçadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlama Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız, Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi tek yüreğiz, tek bileğiz, sırt sırtayız. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır." dedi. Erdoğan, "Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz." ifadelerini kullandı.

#KKTC
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#MSB
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