Göktürk-1 uydusu Beşparmak Dağları'ndaki KKTC bayrağını fotoğrafladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlama Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız, Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi tek yüreğiz, tek bileğiz, sırt sırtayız. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır." dedi. Erdoğan, "Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz." ifadelerini kullandı.