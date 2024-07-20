Göktürk-1 uydusu Beşparmak Dağları'ndaki KKTC bayrağını fotoğrafladı

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntü.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"50 yıl önce bir yıldırım gibi Kıbrıs Türkü’nün yardımına koşan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün gözünü kardeşlerimizin üzerinden hiç ayırmıyor."
denildi.
Açıklamada,
"Uzaydaki gözümüz olan Göktürk-1 Uydusu, Türkün şanlı sancağını bağrında taşıyan Beşparmak Dağları’nı ve Kıbrıs’taki kardeşlerimizi bu özel günde gururla selamlıyor."
ifadelerine yer verildi.
#KKTC
#Göktürk-1
#MSB
1 saat önce