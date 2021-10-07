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İSTANBUL

Göktürk sokakları  renklendi

Eyüpsultan Belediyesi’nin ‘Sanat Atölyeleri Mahallelerimizde’ isimli etkinliği kapsamında Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi Eğitimleri her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Göktürk sokakları​ renklendi
Etkinlikte Eyüpsultanlılar kendi mahallelerinde sanatsal çalışmalar yapma imkanı buluyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin ‘Sanat Atölyeleri Mahallelerimizde’ isimli etkinliği kapsamında Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi Eğitimleri her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlikte Eyüpsultanlılar kendi mahallelerinde sanatsal çalışmalar yapma imkanı buluyor. Mahalle sakinleri ney, tambur, bendir ve rebap dinletisi eşliğinde, ebru, çini, seramik ve çömlek gibi atölye çalışmaları yapıyor. Etkinlik bu kez Göktürk’te düzenlendi. Göktürk Belediye Caddesi Işıklar Sokak’ta kurulan sanat atölyelerine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN SANAT ATÖLYELERİNİ GEZDİ

  • Bu arada Başkan Deniz Köken de Göktürk’te kurulan sanat atölyelerini ziyaret etti. Burada atölyelerde çalışmalara katılan vatandaşlar ve çocuklarla konuşarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Deniz Köken sonrasında sokak üzerinde iş yerleri bulunan esnafla sohbet etti.
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