Gökyüzünden gelen biyolojik saldırı 'Chemtrail': Komplo teorisi mi gerçek mi? Endişeli vatandaşlar resmi bir açıklama bekliyor

Chemtrail teorisi, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı gündeme gelirken, bu teori hakkında sayısız bilim insanı çeşitli uyarılarda bulundu.

Chemtrail nedir?

Chemtrail' (Chemical Trail-Kimyasal İz) başka bir deyişle 'Püskürtme'. “Chemtrail” İngilizce'de uçakların bıraktığı iddia edilen kimyasalların yarattığı iz anlamında kullanıyor. Bu konudaki teoriler ise uzun zamandır yaygın ve büyük kitlelerce tüketiliyor. Konu ile ilgili sayısız YouTube videosu, Facebook grubu, forum ve Twitter tartışmaları bulunuyor. İnternet ansiklopedisi Vikipedi’nin çeşitli dillerinde de karşılığı bulunan bu teori, uçakların çeşitli “gizli” amaçlarla gökyüzünden kimyasal madde ya da ilaç bıraktığını iddia ediyor.

Lütfen dikkatli izleyin.

Bugün Anadolu baştan aşağı zehirlendi.

Bazıları bu zehirlerin uçakların egzozundan çıkan gaz veya meteoroloji uçağı zannediyor.

Videoda uçak zehirleme yaparken tankerinde zehir bitiyor ve normal uçuşa geçiyor. pic.twitter.com/5DaN5m42Mf — HAKİKAT (@hakikatbilgisi) October 30, 2023

Jet dumanı gibi çabuk kaybolmuyor

Gökyüzünde görülen beyaz izlerin de bu kimyasal ilaç bırakma işleminin kalıntıları olduğu görüşü hakim. Bu teoriye göre, normal jet duman izlerinin nispeten çabuk yok olduğu, bu şekilde yok olmayan izlerinse ilave maddeleri içerdiğini iddia ediliyor.

Chemtrail'ın amacı ne?

1990’ların ortasından beri gündemde olan teoride, kimyasalların ne amaçla bırakıldığı konusunda teoriler de kişiden kişiye değişir nitelikte. Örneğin, The Guardian tarafından 2017 yılında yapılan bir haberde ABD’den Tammi isimli bir kadın, teoriyi şöyle açıklıyor:

“Chemtrail (veya "gizli jeomühendislik") teorisinin versiyonları çoktur ve Tammi'ninki kabaca şu şekildedir: Küresel ısınmayı azaltmak için uçaklar, güneşi engelleyen yapay bir bulut örtüsü oluşturmak için atmosfere gizemli kimyasallar püskürtür. Bu gizlice yapılıyor, çünkü bu kimyasallar çevre ve insan sağlığına zarar vererek Alzheimer’a, her tür beyin sorununa ve kansere neden oluyor."

“Chemtrail” teorisinde kimyasallarla ilgili olarak sterilizasyon, ortalama yaşam süresinin kısaltılması, zihin kontrolü veya hava durumu kontrolü dahil olmak üzere motivasyonlar farklılaşıyor.

Chemtrail üzerine araştırmalar

Konu ile ilgili sayısız spekülasyonun ardından konu ile ilgili hakemli dergide yayınlanan ilk bilimsel makale 10 Ağustos 2016’da yazılmış. Bu makalede, uluslararası bir anketteki insanların yaklaşık % 17'si gizli bir büyük ölçekli atmosferik programın varlığına inandıklarını söyledikleri bilgisi de yer alıyor. Makalenin amaçları doğrultusunda, “uçak atığı uzmanı”' ve “atmosferik atık birikim uzmanı” kişilerle görüşülmüş ve bu uzmanlar her araştırmada en çok alıntı yapılan 100 makaleden bir veya daha fazlasını birlikte yazan kişi olarak tanımlanmış. Birlikte çalışılan 77 uzmandan %98,7’si bu konuda bir kanıt bulunmadığını belirtmiş. Uçakların ardında bıraktıkları izlerde belirgin farklılıklar olduğu zaman, bu farklılıkların nem ve hava durumuna göre farklılık gösterebileceği belirtilmiş.

Chemtrail etkileri neler?

Duman izleri, çok yüksekliklerde 8–16 kilometre derinlikte meydana gelir. Bu yüksekliklerde püskürtülen hangi kimyevî madde olursa olsun bir zarar vermeden havada dağılarak yüzlerce kilometre uzağa düşer ya da yere inmeden yapısı bozulur iddiası ortaya atılıyor. Buna karşın, içerdiği nano partiküller canlılara ve Doğa'ya büyük zararlar verdiği iddia edilir.





Meteoroloji'ye göre kuyruk izinin dağılıp kaybolması gerekiyor

Meteoroloji'de yoğunlaşmadan kaynaklanan kuyruk izinin kısa sürede ortadan kaybolması gerektiği vurgulanıyor. Halbuki şüpheli uçakların bıraktığı izler uzun bir hat çizerken kısa sürede de kaybolmuyor. Bu izler, dağılarak bulutumsu bir yapıya bürünüyor.





Meteoroloji'de 'contrail' şöyle tanımlanıyor:





Uçakların arkasında, yoğunlaşma sonucu oluşan ize; kuyruk izi adı verilir. Uçaklar yaklaşık olarak 25 - 30.000 feet'de yol alırlar. Bu seviyedeki sıcaklıklar; mevsimlere göre değişmekle beraber -50 °C civarındadır. Uçak yüzeyi ve egzost gazı çevreye göre daha sıcaktır. Genel olarak sıcak bir yüzeyin, soğuk bir ortamdan geçmesiyle arkasında yoğunlaşma meydana gelir. Başka bir ifadeyle uçaklardan çıkan sıcak egzost gazı, çevresindeki düşük buhar basınçlı ve daha soğuk havayla karıştığında arkasında yoğunlaşma meydana gelir. Basit olarak bu durum soğuk bir havada cama doğru nefes vermeye benzer. Kuyruk izine dikkatlice belirli bir süre bakıldığında, kısa sürede ortadan kalktığı veya yatay olarak dağıldığı gözlenir.





Türkiye'de Chemtrail endişesi

Twitter'da binlerce kullanıcı, Chemtrail'a ait olduğunu öne sürdüğü görselleri paylaşıyor. Kullanıcılar, "Büyük bir felaket yaşadık hala üzerimize kimyasallar bocalanıyor" yorumları yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen görüntüler endişeleri beraberinde getiriyor.

Devlete çağrı: Önlem alınsın

Söz konusu Chemtrail uygulamasının hastalık getirdiğini öne süren vatandaşlar, bu uçakların ve bıraktığı kimyasal maddelerin incelenmesini istiyor.

Devlete çağrıda bulunan vatandaşlar, biyolojik saldırı altında olduğumuzu ve buna karşı önlem alınması gerektiğini söylüyor.





Bilim dünyasını ikiye ayıran Chemtrail'ın Türkiye'yi etkileyip etkilemediği hakkında uzmanlardan henüz bir açıklama gelmedi. Vatandaşlar uzmanların ve yetkililerin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasını istiyor.





'Gazzelilere sıcak bomba, bize biyolojik bomba'

Son olarak Yazar/Gazeteci Abdurrahman Dilipak, "Gazzelilere sıcak bomba bize biyolojik bomba" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Gazzelilere sıcak bomba bize biyolojik bomba.. Burada ve orada aynı düşman saldırıyor ama biz saldırının farkında değiliz. Gazze direniyor.. Bizimkiler Gazze konusunda konuşuyor ama chemistrail konusunda konuşmuyorlar bile. Yurttaş ise felaketin farkında bile değil https://t.co/VzdIENhQMS — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) November 1, 2023

'Yurttaş felaketin farkında bile değil'

Dilipak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazzelilere sıcak bomba bize biyolojik bomba.. Burada ve orada aynı düşman saldırıyor ama biz saldırının farkında değiliz. Gazze direniyor.. Bizimkiler Gazze konusunda konuşuyor ama chemistrail konusunda konuşmuyorlar bile. Yurttaş ise felaketin farkında bile değil" ifadelerini kullandı.

'Kimyasal spreyleme’ iddiasıyla suç duyurusu

Geçtiğimiz sene mayıs ayında, Plandemi Büyük Buluşma Platformu üyeleri, hava modifikasyonu yoluyla kimyasal püskürtmelerin yapılarak canlılara zarar verildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Platform Başkanı Ali Osman Önder, kimyasal spreylemenin tüm canlı türlerini hedef alan bir biyolojik silah olduğunu söyleyerek, “Üzerimizde etkili olan yorgunluğun, ağırlığın, baş ağrısının, halsizliğin hatta bağışıklık sisteminin çökmesinin ana kaynaklarından biri kimyasal püskürtmelerin yaşanmasıdır” ifadelerini kullanmıştı.









İşte sosyal medya platformu X'de yapılan Chermtrails paylaşımlarından bazıları:















