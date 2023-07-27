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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in mutlu günü: MHP lideri Devlet Bahçeli nikah şahidi oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in kızı Ece Şimşek ile Muharrem Türker çiftinin nikah şahidi oldu. Nikahı ise gelinin babası Ramazan Şimşek kıydı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düğüne çifte mutluluklar dilediği bir mesaj gönderdi.

00:52 . 27/07/2023 Perşembe
DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da nikah şahidi oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da nikah şahidi oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in kızı Ece Şimşek ile Muharrem Türker çiftinin düğününde nikah şahidi oldu. 


Devlet Bahçeli, Ece Şimşek ile Muharrem Türker'in düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikahı ise gelinin babası Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kıydı. Bahçeli'ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin eşlik etti. Genç çiftin düğününe çok sayıda milletvekili, iş adamı ve davetliler katıldı.

Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mutluluklar dilediği bir mesaj gönderdi.



#MHP
#Devlet Bahçeli
#Nikah Şahidi
#Ankara
#Gölbaşı
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