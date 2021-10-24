​Gölbaşı Hacılar’a kültür merkezi​

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, söz verdiği prestijli projeleri bir bir hizmete açıyor. Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi’nde yaşayan halkın sosyal iletişimini güçlendirmek, her yaştan mahalle sakinlerinin bir araya gelebilmesine ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak amacıyla Hacılar Kültür Merkezi’nin temelini attı.
- Törende konuşan Başkan Şimşek “Belediyemizin imkanları ile yapılan tesiste; çok amaçlı spor salonu, çalışma ofisi ile kurs alanı, mutfak, gelin odası, fuaye alanı ve açık otopark alanı bulunacak. Gölbaşımızın gelişimi için eğitim, sağlık, spor ve alanında yaptığımız hizmetlerden sonra kültür alanında da en önemli yatırımlarımızdan birini hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda Gölbaşımıza özgü bir taş olan andezit taşını da binanın yapımında kullanılacağız. Böylece taşımızın reklamını yaparken kalıcı bir de eser bırakmış olacağız” dedi.