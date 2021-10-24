​Gölbaşı Hacılar’a kültür merkezi​

Bakan Soylu: Soylu: Bütün dünyaya sözü hüküm olarak geçen bir ülke olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayazağa Spor Kompleksinin açılışında konuştu. Bakan Soylu, 2 yıldır pandemiyle karşı karşıya kalındığını hatırlatarak, 'Çektiklerimizi hepimiz biliyoruz. Bütün dünya maliyetle karşı karşıya kaldı, elbette ki biz de maliyetle karşı karşıya kaldık. Şimdi diyorlar ki, 'Nasıl olsa pandemide Türkiye sıkışmıştır. Belki biraz daha üzerine gidersek, onları pes ettiririz. Bugünkü ilerlemelerinin tamamını bir şekilde geri alabiliriz.' Çünkü bize kızıyorlar. Büyüttükleri FETÖ'yü tasfiye ettik. Büyüttükleri PKK'yı kımıldayamaz hale getirdik. Çünkü bize kızıyorlar. 'İHA vermedik, ATAK helikopterleri vermedik ama kendileri yaptılar, nasıl yaparlar? Nasıl dünyanın en büyük havalimanını yaparlar? Biz bunları bu kadar sıkıntıyla karşı karşıya bırakırız da bunlar yine ayakların üzerinde nasıl dururlar?' Onlara buradan, Ayazağa'dan, yiğidin harman olduğu yerden bir şey söylemek istiyorum. Biz daha yeni başladık, göreceksiniz, bütün dünyaya sözü hüküm olarak geçen bir ülke olacağız.' dedi.