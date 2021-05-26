Gündem Gölbaşında 2021 asfalt yılı olacak
ANKARA

Gölbaşı’nda 2021 asfalt yılı olacak

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nın değerine değer katacak projeleri hayata geçirirken, belediyecilik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gölbaşı’nda 2021 asfalt yılı olacak
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2021 yılını asfalt yılı olarak belirlediklerini ve Gölbaşı’nda asfaltlanma yapılmayan yer bırakmayacaklarını söyledi.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı’nın değerine değer katacak projeleri hayata geçirirken, belediyecilik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. 2021 yılını asfalt yılı olarak belirlediklerini ve Gölbaşı’nda asfaltlanma yapılmayan yer bırakmayacaklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bünyemize kattığımız sathi makinamız ile asfalt sorununu kısa ve kalıcı vadede çözmeye başladık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve tespit ettiğimiz yerler doğrultusunda asfaltlama çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında asfaltlanmayan tek bir mahallemiz ve yolumuz kalmayacak ve yine 2021 yılında 50 bin ton sıcak asfalt, 100 kilometre sathi kaplama yapacağız” dedi.

  • Soğuk asfalt makinasının yanısıra konkasör makinasını da aldıklarını ve kendi asfaltlarını üreteceklerini söyleyen Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gölbaşı’nda yaşayan vatandaşlarımızın ve hatta ilçemize gelen her bir vatandaşın rahat edebilmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Gaziosmanpaşa Plevne Caddemizdeki çalışmalarımıza başladık. Verdiğimiz kısa süreli rahatsızlık sebebiyle burada ikamet eden vatandaşlarımızda özür diliyoruz.”

Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tosun ise yapılan çalışmalar sonrası teşekkürlerini ileterek “Gölbaşı Belediye Başkanımız verdiği sözü tutarak bütün bozuk olan yolları yapmaya başladı. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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