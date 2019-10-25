Gündem Göldeki ağaçlar sular çekilince ortaya çıktı 300 yıl önce heyelan sonucu oluştu
BOLU AKTÜEL

Bolu haberleri: Göldeki ağaçlar sular çekilince ortaya çıktı!

Göldeki ağaçlar sular çekilince ortaya çıktı: 300 yıl önce heyelan sonucu oluştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda, suların çekilmesiyle ortaya çıkan göl içindeki ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 300 yıl önce heyelan sonucu oluşan gölün içinde bulunan ağaçlar, gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi AA
Kamp kurmak için bölgeye gelen tatilciler manzarayı fotoğrafladı.
Kamp kurmak için bölgeye gelen tatilciler manzarayı fotoğrafladı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'nda, suların çekilmesiyle ortaya çıkan göl içindeki ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu.

El değmemiş bir güzelliğe sahip olan göl çekilmeyle ağaçları ortaya çıkardı.

Göl 300 yıl önce oluştu

Mudurnu ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Sülüklü Göl Tabiat Parkı'ndaki gölün suları mevsimsel nedenler ile yaklaşık 10 metre çekildi. Yaklaşık 300 yıl önce heyelan sonucu oluşan gölün içinde bulunan ağaçlar, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.

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GÜNDEM
Gölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evler ihaleyle satılacak

El değmemiş bir güzelliğe sahip olan ve özellikle yaz aylarında doğaseverlerin akınına uğrayan gölde ortaya çıkan ağaçlar, ilginç bir manzara oluşturdu. Gerek günübirlik gerekse kamp kurmak için bölgeye gelen tatilciler ise oluşan manzarayı fotoğrafladı.

Göl içindeki ağaçlar ilginç bir görüntü oluşturdu.

Tabiat parkında bekçi olarak görev yapan Refik Balcı, göle adını veren sülüklerin artık bölgede bulunmadığını ifade ederek, şu şekilde açıklama yaptı:

  • "Bölge çok güzel. Buraya her mevsim çok sayıda tatilci gelir. Mevsimsel olarak bu aylarda gölün suları çekilir. Bu yıl da yaklaşık 10 metrelik bir çekilme oldu. Suların çekilmesiyle de göl içinde bulunan dikili ağaçlar gün yüzüne çıktı."

Mevsimsel olarak bu aylarda gölün suları çekiliyor.

Mevsimsel olarak bu aylarda gölün suları çekiliyor.
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