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Gölette feci olay: Tekne alabora oldu kayıp kişi aranıyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için Bolu'nun Seben Taşlıyayla Göletine gelen iki kişi tekneyle birlikte alabora oldu. Feci olayda 1 kişi kurtulurken, 1 kişi gölde kayboldu. Kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

09:53 . 3/04/2023 Pazartesi
AA
Gölde alabora faciası

Gölde alabora faciası

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için Bolu'nun Seben Taşlıyayla Göleti'ne gelen ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmasına başlandı.

Nallıhan'dan Uğur Çınar (33), arkadaşı Ferdi Uludağ (44) ile balık tutmak için Seben Taşlıyayla Göleti'ne geldi. Gece saatlerinde Alput Yaylası mevkisinden gölete açılan 2 arkadaş, teknenin alabora olması sonucu suya düştü.

Çınar kendi imkanları göletten çıkarken, Uludağ suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptıktan sonra botla arama çalışmalarına başladı.



#bolu
#gölet
#alabora
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