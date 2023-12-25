Denizlerin eşsiz ve en sevimli sakinleri olarak adlandırılan deniz koyunları, ilk bakışta gerçek olmadıklarını düşündürebilecek kadar olağanüstü bir görünüme sahip. Ancak bu sevimli deniz sakinleri tamamen gerçek varlıkları kesin. Masalsı bir görüntüye sahip olan bu canlılar, gerçek olmalarına rağmen hayal gücünü zorlayacak derecede tatlı bir görüntü sergiliyorlar. İşte, yaprak sümüklüböcek ya da tuzlu okyanus tırtılı olarak da bilinen bu gizemli canlıyı diğer deniz canlılarından ayıran özelliği.