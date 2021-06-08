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DENİZLİ

Gönüllü Kardelenler geleceği yetiştiriyor

Pamukkale Halk Eğitim Merkezi, Denizli’ye gelen mevsimlik işçilerin bazıları hiç okul görmemiş çocukları için kolları sıvadı. 1000 rakımlı zirveye kurulan çadır okul için gönüllü olan iki genç Kardelen, her gün 40 kilometre mesafe kat edip çocukların okul özlemini gideriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gönüllü Kardelenler geleceği yetiştiriyor
AFAD İl Müdürlüğü’nden temin edilen 4 adet çadırı dağın zirvesine yerleştiren Pamukkale Halk Eğitim Merkezi, temin edilen sıra ve materyaller ile kısa sürede bu çadırları sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdü.

Şanlıurfa’dan mevsimlik tarım işçisi olarak Denizli’nin Pamukkale ilçesine gelen 10 aile, Kurtluca Mahallesi’nin 1000 rakımlı zirvesine çadır kurdu. Yaklaşık 100 kişilik grup içerisinde yer alan ilk, orta ve lise çağındaki 30 çocuğun eğitim ihtiyacından haberdar olan Pamukkale Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, ekmek parası için bin 100 kilometre mesafeden gelen ailelerin durumunu yerinde inceledi. Çocukların büyük bir bölümünün okula devam edemediğini, bazılarının okuma yazma hatta Türkçe bile bilmediklerini gören yetkililer, çocukların eğitimden uzak kalmaması için kolları sıvadı.

  • AFAD İl Müdürlüğü’nden temin edilen 4 adet çadırı dağın zirvesine yerleştiren Pamukkale Halk Eğitim Merkezi, temin edilen sıra ve materyaller ile kısa sürede bu çadırları sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdü. Kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan dağlık arazide kurulan çadır okulda görev yapacak öğretmen arayışına giren Halk Eğitim Merkezi’nin çağrısına kayıtsız kalmayan okullarından yeni mezun Sınıf Öğretmeni İlayda Güldalı ile Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi Öğretmeni Merve Besim, fedakarlık isteyen bu proje için gönüllü oldu.

‘GÖNÜLLÜ OLARAK BURAYA GELDİK’

Eğitim verdikleri çocukların kendilerini çok sevdiğini ve böyle bir projede ilk defa yer aldığını belirten İlayda Güldalı, “Gönüllü olarak buraya geldik. Çocuklarla birlikte okuma, yazma ve boyama gibi geliştirici etkinlikler yapıyoruz. Şu an 30’a yakın öğrencimiz var. İlk kez böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Çünkü çocuklara burada en ufak bir faydamız dokunuyorsa, bu benim için çok büyük bir mutluluk. Çocuklar da biz gelip gittiğimiz için çok mutlular” dedi.

İZİN GÜNÜNÜ OYUNCAKLA AFFETTİRDİ

  • Öğrencilerini artık çocukları gibi gördüklerini ifade eden Merve Besim ise, “Pamukkale Halk Eğitim Müdürlüğü’nden beni aradılar. Öncelikle olarak alanı görmemi istediler. Çocukları da görünce, gönüllü olarak katılmaya karar verdim. Geçtiğimiz gün izinliydim, çocuklar beni özlemişler, sormuşlar. Ben de onlara gelirken hediyeler aldım. Artık çocuklarım gibi hissediyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Bölgeye geldiklerinde çocukların durumunu görerek harekete geçtiklerini belirten Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş, Denizli’de ilk kez gerçekleşen örnek çalışmanın başka illere de örnek olması gerektiğini dile getirdi. Öğretmenlerini çok sevdiklerini ve gittikleri çoğu yerde eğitim alamadıklarını belirten çocuklar ise “İlk defa böyle öğretmen geldi. Onları çok seviyorum. Arkadaşlarımla okula geliyoruz. Daha önce gittiğimiz yerlerde okul yoktu. Burada öğretmenlerimiz var. Çok mutluyuz. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık” diyerek, öğretmenlerine teşekkür etti.

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