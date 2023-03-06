Gönüllü ordusu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden farklı meslek gruplarından gönüllüler, depremzedelere bir nebze olsun katkı sunmak için çabalıyor. Afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için çabalayan gönüllüler, özellikle çocukların da yüzlerini güldürmeye çalışıyor.

BİRÇOK İŞE KOŞUYORLAR

Hatay İskenderun’da sanatçıdan doktora, çocuk gelişimi uzmanından kaynakçıya kadar birçok gönüllü aktif görevde yer alıyor. Gönüllüler arasında yer alan sirk sanatçısı ve çocuk gelişimi uzmanları çocuklarla ilgilenirken, diğer gönüllüler de depremzedelere yemek dağıtımından ilaç teminine kadar her işi hallediyor.

Tıraşlar gönüllülerden

Hatay Defne’deki Orhanlı çadır kentine farklı şehirlerden gelen gönüllü berberler, depremzedelere hizmet veriyor. Afetzedelerin berberlere ilgisinin yoğun olduğu görülürken, Çankırı’dan geldiğini söyleyen bir berber, vatandaşların bu ihtiyacının karşılanması için tüm berberleri afet bölgelerine davet etti.

Çocuklar doyasıya eğleniyor

Defne ilçesindeki Harbiye Mahallesi’ne giden gönüllü tiyatro oyuncuları, depremden olumsuz etkilenen çocuklara moral vermek ve süreci kolay atlatmalarını sağlamak adına eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Bucan Ekin Şimşek, Cengizhan Özdilek ve Tuana Bayrak, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturuyor. Harbiye Mahallesi’ndeki depremzede çocuklar, palyaço ve pamuk prenses gösterileri, dansları ve oyun etkinlikleriyle doyasıya eğleniyor.

Yüzleri akrobasiyle güldürüyor

Bursa’da sirklerde çalışan 25 yaşındaki sanatçı Ali Dündar işini bırakarak deprem bölgesine geldi. Özel kostümlerle çadır kentlere giden Dündar, çocuklara özel akrobasi gösterileri sunup çocukların yüzünü güldürüyor.

Gurbetçi arkadaşlar iyilik dağıtıyor

Almanya’da yaşayan gurbetçiler Aysu Eser ve Tuğba Özdemir depremlerden etkilenen illerde afetzedelerin yardımına koşuyor. Geç saatlere kadar gıda, kıyafet, battaniye, çocuk bezi, biberon, ayakkabı, ısıtıcı gibi malzemeleri kiraladıkları arabayla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran iki arkadaş, geceyi araçlarında uyuyarak geçiriyor.

Savaştan deprem bölgesine

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkesini terk ederek Antalya’ya yerleşen Rus kadın doğum uzmanı Anna Bardachova da İskenderun’da kadınlara gönüllü sağlık hizmeti sunuyor. Hamile kadınlarla özel ilgilenen Bardachova, diğer sağlık problemi olan insanların da yardımına koşuyor.

Can dostlar tedavi ediliyor

Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde enkaz altından yaralı çıkarılan hayvanlara, gönüllü veterinerler tarafından müdahale ediliyor. Hayvanların tedavisini yapan, mama ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan veterinerler, bazılarını mikroçip yardımıyla ulaştıkları sahiplerine teslim ediyor, bazılarını ise sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturuyor. Çalışmalarını aralıksız sürdüren veterinerler, bugüne kadar 300’e yakın hayvanı sağlığına kavuşturdu.

Müzik iyilik elçilerinden

Hatay’da özellikle depremzede çocukların yeniden sosyal hayata katılabilmeleri için İstanbul Bahçelievler Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve gençlerden oluşan “İyilik Elçileri” ekibi, çadır ve konteyner kentlerde akşamları canlı müzik ve sohbet etkinliği yapıyor. Gittikleri bölgelerde akşam etkinliği için duyuru yaparak çocukları ve gençleri soba başında toplayan elçiler, bağlama ve gitar eşliğinde umut dolu şarkılar söylüyor.

Güney Kore’li gönüllü de bölgede

Depremin ardından Güney Kore’den gönüllü sağlık ekipleriyle İskenderun’a gelen ve tercümanlık yapan 32 yaşındaki Jeong Hanui, aynı zamanda çocuklarla özel olarak ilgileniyor.

Adalet için geldiler

Adalet teşkilatı da, deprem sonrası başlayan soruşturma süreçlerine destek olmak için deprem bölgesine geldi. 758’i savcı, bin 606’sı cezaevi personeli, bin 687’si adliye personeli, 488’i Adli Tıp Kurumu, 326’sı cezaevi arama kurtarma ve 534’ü mühendis ve mimar olmak üzere toplamda 5 bin 399 personel geçici olarak deprem bölgesinde görevlendirildi. Savcılar, ölü muayene işlemlerinin ardından ilk soruşturmaları başlatıp sorumlular hakkında yakalama ve gözaltı kararı verirken, zabıt katipleri de depremden etkilenen arkadaşlarının yerini alarak bölgedeki adliyelerde görev yaptı.

Depremzedelerin içini ısıtıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden kendi imkanlarıyla Nurdağı’na gelen çaycı Feyzullah Yöndem de kurduğu ocağıyla depremzedelerin içini ısıtıyor. Arabasına yüklediği 7 kilogram çay, iki koli şeker, çay ocağı, tüpler ve karton bardaklar ile arkadaşı Ali Altıngul ile bölgeye gelen Yöndem, “Depremzedelerin içi ısınsın, bu bana yeter. Onlar için ufak da olsa bir şey yapabildiğim için içim rahat en azından” dedi.







