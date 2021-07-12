Gönüllü turizm elçileri göreve başlıyor

Yaz tatillerini değerlendirmek isteyen gençler için artık bir gelenek haline gelen Gönüllü Turizm Elçileri projesi bu yıl 11’inci kez hayata geçiriliyor. Yaklaşık 700 öğrencinin başvurduğu proje ile gençler, hem yabancı dillerini geliştirme fırsatı buluyor hem de çeşitli ülkelerden ülkemizi ziyarete gelen turistlerle aramızda köprü görevi üstleniyorlar. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan Gönüllü Turizm Elçisi adayları önce yazılı ve sözlü sınavlara tabii tutuldu. Her iki sınavı da başarı ile geçerek Gönüllü Turizm Elçisi olmaya hak kazanan 200 öğrenci, Fatih’in önemli destinasyonlarının tarihi ve önemi gibi konularda Tarihçi – Yazar Ahmet Anapalı’dan eğitim aldılar. Gönüllü Turizm Elçileri; Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü olmak üzere toplam 6 bölgede görev alacaklar ve İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve Korece dillerinde, 5 Eylül’e kadar turistlere yardımcı olacaklar.

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Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Gönüllü Turizm Elçileri’nin tanıtım toplantısında siz değerli medya mensuplarını aramızda görmekten memnuniyet duyarız.