Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Googledan flaş Ayasofya düzeltmesi
İSTANBUL

Google'dan flaş Ayasofya düzeltmesi

Google'dan flaş Ayasofya düzeltmesi

Yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili Google harita üzerinde flaş bir düzeltme yaptı. Haritalar üzerinden Ayasofya araması yapıldığında artık cami olarak görülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Google haritalarda Ayasofya artık cami olarak görülüyor.
Google haritalarda Ayasofya artık cami olarak görülüyor.

Yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar sürüyor. Cami çevresinde açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Polis, meydanda önlem alırken, cami çevresini de bariyerlerle kapattı. Tarihi gün öncesinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Google haritalarda Ayasofya'yı 'cami' olarak işaretledi. Ayasofya araması yapılıp haritalara bakıldığında Ayasofya Camii olarak görülüyor.

Tabelası asıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya'nın yeni tabelasının açılışını bugün yaptı. Yeni ismi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Tabelanın yazısını Hattat Mehmet Özçay yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu

Ayasofya Camisi özel parası basıldı: Yarın piyasaya sürülecek
EKONOMİ
Ayasofya Camisi özel parası basıldı: Yarın piyasaya sürülecek
Abone Ol Google News
Fransaya sert tepki

Fransa'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı: Fransa kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli.
Milyonların beklediği haber

Milyonların beklediği haber

​İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi.
Özel parası basıldı

Özel parası basıldı

Yarın piyasaya sürülecek.
Yedi ilde <br>sayılar yükseldi

Yedi ilde
sayılar yükseldi

​Son üç günde en çok artış olan iller açıklandı.
Ayasofya'ya <br>yeni tabela asıldı

Ayasofya'ya
yeni tabela asıldı

Erdoğan'a ​MHP lideri Bahçeli de eşlik etti.
İlk ölüm haberi değildi

İlk ölüm haberi değildi

​Asım Gültekin'in vefatı, akıllara yıllar önce yaptığı şakayı getirdi.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Emekliye <br>sevk edildiler

Emekliye
sevk edildiler

Orgeneral Metin Temel ile Zekai Aksakallı emekli edildi.

İşte Ayasofya Vakfiyesi

İşte Ayasofya Vakfiyesi

Fatih'in vakfiyesi, Ayasofya Camisi'nin tarihine ışık tutuyor.

​Türkiye'nin Navtex ilanı Fransa'yı da rahatsız etti.
Tam 101 yıl önce

Tam 101 yıl önce

​Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
YAŞ kararları açıklandı

YAŞ kararları açıklandı

Komuta kademesi değişmedi, general ve amiral sayısı arttı.

​Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Ayasofya'ya 3 imam 5 müezzin atandı

Ayasofya'ya 3 imam 5 müezzin atandı

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş isimleri açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.