Google'dan flaş Ayasofya düzeltmesi

Yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar sürüyor. Cami çevresinde açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Polis, meydanda önlem alırken, cami çevresini de bariyerlerle kapattı. Tarihi gün öncesinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Google haritalarda Ayasofya'yı 'cami' olarak işaretledi. Ayasofya araması yapılıp haritalara bakıldığında Ayasofya Camii olarak görülüyor.

Tabelası asıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya'nın yeni tabelasının açılışını bugün yaptı. Yeni ismi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Tabelanın yazısını Hattat Mehmet Özçay yazdı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, Cuma namazı öncesi Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu