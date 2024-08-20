Gördes yangını da kontrol altında

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan yangın 116 saat sonra kontrol altına alındı. Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken 15 Ağustos günü bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.

EVLER KÜLE DÖNDÜ

Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım arazilerinde çıkan yangın aynı gün söndürülürken Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi'ndeki cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi. Yangının 3’üncü gününde alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayanlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Kale Mahallesi'nde bazı evler tamamen yandı. Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan ve Salihli ilçesine de sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyük bir alanda etkisini sürdürdü. Salihli ilçesindeki Kale Mahallesi'nin alt kısmından rüzgarın da etkisiyle yine aynı ilçenin Kemer ve Hacıhıdır mahallelerine doğru yönelen yangına 4'üncü gününde, 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik eleman olmak üzere 550 personel ile müdahale sürdü.

AMFİBİK UÇAK GÖREV ALDI

Göres ilçesi Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve komşu ilçe Salihli'de devam eden orman yangınlarının 5'inci gününde, amfibik uçak görev almaya başladı. Yangında, 6'ncı güne girilirken bölgedeki alevlerin büyük oranda enerjisi düştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Ağustos’ta Gördes’te başlayan ve Salihli ilçesine kadar yayılan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Muğla'da alevler söndü

Muğla'nın Ula ile Yatağan ilçelerindeki orman yangınları 2'nci gününde havadan ve karadan müdahale sonucu 21 saatte kısmen kontrol altına alındı. Yatağan'ın Yava Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, önceki gün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Nebiköy, Kayırlı ve Ramada mahallelerindeki 58 ev tedbiren tahliye edildi. 2 ilçedeki yangınlar 21 saat süren yoğun müdahaleler sonucunda dün sabah kısmen kontrol altına alındı. Azerbaycan'dan gönderilen amfibi uçak da yangınla mücadele çalışmalarına destek verdi.

Menderes'te mücadele sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta başlayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla bölgeye 5 uçak ve 8 helikopter ile destek sağlanmaya başlandı. Yangın bölgesinde 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor. Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, her an "söndürüldü" haberi gelebileceğini kaydetti.

Geride siyah orman kaldı

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan dron ile görüntülendi. Dereli köyü yakınlarında 17 Ağustos Cumartesi günü başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 46 saatte kontrol altına alındı. Yangında zarar gören ormanlık alanlar, gri ve siyah renge büründü. Dron ile çekilen görüntülerde, yanan ve zarar gören ormanlık alanlar yer aldı. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Dereli köyü yakınlarında otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı. Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmiş, tehlikenin geçmesinin ardından vatandaşlar tekrar evlerine dönmüştü.

Aydın'dan iyi haber geldi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangını da dün kontrol altına alındı. 16 Ağustos'ta Alhisar Mahallesi’ndeki kırsal alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. 4 gündür süren yangınla ilgili güzel Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi. Yumaklı yangının kontrol altına alındığını duyurdu.







