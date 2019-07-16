Görenler gözlerine inanamadı

Ekonomi

En çok kazanan CEO: Aylık maaşı 61 milyon TL

ABD Borsası’nda işlem gören şirketlerin CEO’larının aldıkları yıllık ücretler belli oldu. ABD’nin 2018 yılında en çok kazanan tepe yöneticisi senelik 129.4 milyon dolar ücret ile Discovery Inc. CEO’su David Zaslav oldu. Zaslav'ın aldığı yıllık ücret aylığa bölündüğünde 61 milyon TL'yi geçiyor.

