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ANTALYA

Görenler şaştı kaldı: Dev balon balıkları sahile vurdu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kıyıya vuran canlı balon balıkları görenleri şaşkına çevirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Balıklar sahilde bulunan görevliler tarafından ağ yardımıyla yakalanırken, diğer balıklar ise suda gözden kayboldu.

Haber Merkezi İHA
Görenler şaştı kaldı: Dev balon balıkları sahile vurdu
Dev balon balıkları sahile vurdu.

Dün deniz keyfi yapmak için Avsallar Mahallesi’ndeki sahile gelen kısıtlamadan muaf turistler, kıyaya vuran ve çırpınan balon balıklarını görünce panik içinde sudan çıktılar.

Siyanürden 50 kat daha zehirli olduğu bilinen balon balıklarının birkaçı sahilde bulunan görevliler tarafından ağ yardımıyla yakalanırken, diğer balıklar ise suda gözden kayboldu.

60 santimetre uzunluğunda

Yakalandıktan sonra kumsala çıkartılan yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığında 50-60 santimetre uzunluğundaki balon balıkları çevredeki turistler tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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