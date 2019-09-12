Gündem Görenleri hayrete düşürdü 325 kilo
İSTANBUL

Görenleri hayrete düşürdü: 325 kilo

Sultanbeyli’de bir balıkçıda, 325 kilogram ağırlığında bir orkinos balığı sergilendi. 2,58 metre boyundaki dev balık, görenleri hayrete düşürdü.

Haber Merkezi IHA
Orkinos balığı
Orkinos balığı

Dev bir orkinos balığı Sinop açıklarında balıkçıların hamsi ağlarına takıldı. Balıkçı Serhat Güler, yakaladıkları dev Karadeniz orkinosunu Sultanbeyli’ye getirdi.

Kilo kilo satıldı

2,58 metre boyunda, 325 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Dev balığı görmek için sıraya giren vatandaşlar orkinosu şaşkınlıkla izledi. Dana etini andıran orkinos, kilo kilo satılmaya başlandı.

Öte yandan, balıkçı Güler, Karadeniz’de yakaladıkları orkinosun sağlığa faydalarını da anlatarak, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için çok faydalı olduğunu belirtti.

Görenleri hayrete düşürdü: 325 kilo
FOTOĞRAF 5
Title
Dev bir orkinos balığı Sinop açıklarında balıkçıların hamsi ağlarına takıldı. Balıkçı Serhat Güler, yakaladıkları dev Karadeniz orkinosunu Sultanbeyli’ye getirdi.
Title
2,58 metre boyunda, 325 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.
Title
Dev balığı görmek için sıraya giren vatandaşlar orkinosu şaşkınlıkla izledi. Dana etini andıran orkinos, kilo kilo satılmaya başlandı.
Title
Öte yandan, balıkçı Güler, Karadeniz’de yakaladıkları orkinosun sağlığa faydalarını da anlatarak, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için çok faydalı olduğunu belirtti.
Title
Görenleri hayrete düşürdü: 325 kilo
Sultanbeyli'de bir balıkçıda, 325 kilogram ağırlığında bir orkinos balığı sergilendi. 2,58 metre boyundaki dev balık, görenleri hayrete düşürdü.


1 metrelik oltayla 20 kiloluk iki dev balık yakaladı
OYNAT 00:00
1 metrelik oltayla 20 kiloluk iki dev balık yakaladı
Av sezonun açılmasıyla birlikte balıkçıların dışında olta meraklıları da denize açıldı. Bursa'dan Güney Ege'nin serin sularına açılan olta balıkçıları 20 kilogram ağırlığında 2 adet dev sinarit yakaladı. Bursalı avukatın 5 metrelik tekneye çekmeye çalıştığı dev sinaritler bir başka balıkçı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


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