Görme engellilerin sinema heyecanı

Turkcell’in geliştirdiği proje ile görme engelli bireylerin de özgürce takip edebilmelerine olanak tanımak için Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sesli betimleme hizmeti sunulacak.

İstanbul’da yaz boyunca yüzlerce sinemasevere güzel anlar yaşatan Platinum Açık Hava Sineması, Türkiye’de bir ilke imza atarak sosyal sorumluluk kapsamında görme engelli misafirlerine ev sahipliği yapacak. Turkcell’in geliştirdiği proje ile görme engelli bireylerin de özgürce takip edebilmelerine olanak tanımak için Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sesli betimleme hizmeti sunulacak. 1 Ekim’e kadar sürecek olan etkinlikte görme engelli seyirciler, Hayal Ortağım sesli betimleme teknolojisi sayesinde Joker, Tenet, Black Panther gibi son dönemin popüler filmlerini ilk defa sesli betimleme desteği ile hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan takip edebilecekler.

SESLİ BETİMLEME

Proje için çok heyecanlı olduklarını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Birçok sinema yapımını ilk kez sesli betimleme özelliği ile görme engelli bireylerin beğenisine sunuyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz ve dünyalar onların olsun diye benzer örnekleri çoğaltmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ YÜKLEME

Etkinliği takip edecek olan görme engelliler, filmlerin sesli betimlemelerine, operatör bağımsız ve ücretsiz olarak kullanılabilen Hayal Ortağım uygulaması üzerinden ulaşabilecek. Görme engellilerin izlemek istedikleri filme ait betimlemeyi uygulama üzerinden cihazlarına indirip film başlayınca betimlemeyi oynatmaları yeterli. Uygulama filmle birkaç saniye içinde senkronize olup diyalog bulunmayan sahnelerdeki tüm görsel detayları izleyiciye ulaştırıyor.