Görünmez kahramanlar müzede ölümsüzleşti

Selçuklu Belediyesi, ecdadımızın aziz hatıralarını yâd etmek ve şanlı zaferimizi zihinlerde canlı tutmak adına sürdürdüğü çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi’nin destekleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla hazırlanan müze, törenle açıldı. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri ile STK ve askeri yetkililer katıldı.

‘HATIRALARI YAŞATMALIYIZ’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kahraman Mehmetçik’in vatan, millet ve bağımsızlık için verdiği amansız mücadele sonucunda Conkbayırı’nın düşmana bırakılmadığını vurguladı. Kahraman tıbbiyelileri unutmamak gerektiğini kaydeden Başkan Altay, “Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi kahramanların aziz hatıralarının yaşatılması bakımından çok önemli” dedi.

Tıbbiyelilerin Çanakkale Savaşları’nda gösterdiği kahramanlıklarına değinen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “O binadaki bütün öğrenciler gönüllü olarak buraya geldi. Bu öğrencilerden 765 tıp öğrencisi. Bizim öncü meslektaşlarımız burada savaştılar ve bunlardan 346’sı burada şehit oldu. Hatta 1915 yılında kaydedilenlerin hiçbirisi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane’ye dönemediği için 1921’de mezun verilmemiştir” diye konuştu.

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‘AÇIK HAVA MÜZESİ’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Çanakkale 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi’nin teşhir ve tanzim çalışmalarının Selçuklu Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini aktarak, “Hastanenin bahçe bölümü, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Selçuklu Belediye Başkanlığı döneminde yapılmıştır. Tam bir açık hava müzesi formunda oluşturulan bu yapıda gazilerimiz ve şehitlerimiz sedyelerde taşınırken, ameliyat edilirken ya da o günün ambulansı olan atlı arabada hastaneye getirilirken canlandırılmıştır. Hastane binasının iç bölümü ise yine Selçuklu Belediyesi katkılarıyla 2021’de tamamlanmıştır. Çanakkale 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Müzesi, Kurtuluş Savaşı’nın cephe gerisindeki kahramanlarını gerçeğe yakın canlandırmalarla ölümsüzleştirdi” şeklinde konuştu.

ETKİLİ CANLANDIRMA

Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi’nin 1915’te cephe gerisinde neler yaşandığına dair etkili canlandırmalar içerdiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, “Temennimiz odur ki; ziyaretçilerimiz 1915’i ve Çanakkale ruhunu hissederek, yaşanan mücadeleye ve acıya ortak olarak buradan ayrılsınlar” ifadelerini kullandı.