Görüntü var para yok

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İSTANBUL

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Seçimde algı oluşturmak için CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için Avrupa’ya taşınan bağış kampanyası hüsrana dönüştü.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Almanya'da CHP NRW Birliği, &quot;Ekrem İmamoğlu Gönüllüleri&quot; başlığı ile para topladı.
Almanya'da CHP NRW Birliği, "Ekrem İmamoğlu Gönüllüleri" başlığı ile para topladı.

FETÖ ve PKK’nın da seferber olduğu kampanyada Almanya'da CHP NRW Birliği, "Ekrem İmamoğlu Gönüllüleri" başlığı ile para topladı.

CHP, Avrupa ülkelerinde İmamoğlu'na bağış için birçok organizasyon gerçekleştirdi. CHP'nin yurt dışındaki örgütlenmesi aracılığıyla özellikle Avrupa'da PKK sempatizanı ve FETÖ elemanları İmamoğlu'na para toplamak için etkinlikler düzenledi.

SADECE 39 BİN AVRO

Almanya'da CHP NRW Birliği’nin “İmamoğlu Gönüllüleri Bielefeld’de buluşuyor” programına 10 Haziran’da CHP’nin eski milletvekili Aytuğ Atıcı da katıldı. Programda CHP NRW Birliği’nin başlattığı destek kampanyasında vatandaşlardan toplanan 8 bin 890 avro bağış da teslim edildi.

Daha önce yapılan kampanyalarda CHP üyeleri ve ortaklaşa çalıştıkları STK’lar, CHP hesabına yaklaşık 30 bin avro katkıda bulundu. Etkinlikler sonucunda hesapta ancak yaklaşık 39 bin avro toplanabildi.

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