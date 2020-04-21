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BİTLİS VAN

Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sahilde arkadaşıyla gezmeye çıkan Mehmet Şeşen (30), Van Gölü'nde hızla hareket eden cisim görüntüledi. Şeşen, siyah renkte canlı ve parlak olduğunu söylediği cismin, Van Gölü Canavarı olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ban gölünde görülen cisim şaşırttı.
Ban gölünde görülen cisim şaşırttı.

Manisa’dan ataması yapılan öğretmen olan eşiyle birlikte 6 ay önce Adilcevaz’a gelen Mehmet Şeşen, arkadaşıyla birlikte ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki bakımevi civarında bulunan kaynaktan içme suyu almaya çıktı. İki arkadaş, daha sonra da Van Gölü kıyılarında gezmeye başladı. Bu sırada gölde bir hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadığını anlattı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, cismin hızlı bir şekilde hareket ettiği, bu sırada iz bıraktığı ve gözden kaybolduğu görüldü.

Ban gölünde görülen cisim şaşırttı.

Hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde geçti

Mehmet Şeşen, gördükleri cismin siyah renkte canlı ve parlak bir cisim olduğunu ifade etti. Bunun var olduğu iddia edilen Van Gölü Canavarı olabileceğini belirten Şeşen, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Arkadaşımla birlikte Van Gölü’nün kenarına su doldurmak için gelmiştik. Çünkü buranın suyu çok temiz. Akşam üzeriydi güneş batmıştı ve gölün üzerine mehtap vuruyordu. O anda gölden sesler geldiğini duyduk ve dönüp baktığımızda çok hızlı giden büyük bir cisim gördük. Ben aslen Manisalıyım, yıllar önce Van Gölü’nde canavar olduğunu duymuştum. Acaba dedik bu cisim canavar olabilir mi? Gördüğümüz cisim hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde geçti. Bu cisim bize ilginç geldiği için biz de hemen onu çekme gereği duyduk. Van Gölü canavarı diye hemen çektik onu. Ama bu cisim büyük bir balık mıydı, başka bir şey miydi, bilemiyorum ama büyük bir cisimdi."

Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı
FOTOĞRAF 7
Title
Manisa’dan ataması yapılan öğretmen olan eşiyle birlikte 6 ay önce Adilcevaz’a gelen Mehmet Şeşen, arkadaşıyla birlikte ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki bakımevi civarında bulunan kaynaktan içme suyu almaya çıktı. İki arkadaş, daha sonra da Van Gölü kıyılarında gezmeye başladı.
Title
Bu sırada gölde bir hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine Mehmet Şeşen, hemen cep telefonuyla kayıt yapmaya başladı. Hızla hareket eden cismi kısa süreli görüntülemeyi başaran Şeşen, büyük heyecan yaşadığını anlattı.
Title
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, cismin hızlı bir şekilde hareket ettiği, bu sırada iz bıraktığı ve gözden kaybolduğu görüldü.
Title
Mehmet Şeşen, gördükleri cismin siyah renkte canlı ve parlak bir cisim olduğunu ifade etti. Bunun var olduğu iddia edilen Van Gölü Canavarı olabileceğini belirten Şeşen, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Arkadaşımla birlikte Van Gölü’nün kenarına su doldurmak için gelmiştik. Çünkü buranın suyu çok temiz. Akşam üzeriydi güneş batmıştı ve gölün üzerine mehtap vuruyordu. O anda gölden sesler geldiğini duyduk ve dönüp baktığımızda çok hızlı giden büyük bir cisim gördük. Ben aslen Manisalıyım, yıllar önce Van Gölü’nde canavar olduğunu duymuştum. Acaba dedik bu cisim canavar olabilir mi? Gördüğümüz cisim hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde geçti. Bu cisim bize ilginç geldiği için biz de hemen onu çekme gereği duyduk. Van Gölü canavarı diye hemen çektik onu. Ama bu cisim büyük bir balık mıydı, başka bir şey miydi, bilemiyorum ama büyük bir cisimdi.
Title
Title
Görüntülediği cismi 'Van Gölü Canavarı' sandı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sahilde arkadaşıyla gezmeye çıkan Mehmet Şeşen (30), Van Gölü'nde hızla hareket eden cisim görüntüledi. Şeşen, siyah renkte canlı ve parlak olduğunu söylediği cismin, Van Gölü Canavarı olabileceğini söyledi.
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