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ANKARA

Gözler kabinede: Gündem EYT ile asgari ücret

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Kabinenin gündeminde, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret, enflasyon ve fahiş fiyat denetimleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret görüşmelerindeki son durum hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözler kabinede: Gündem EYT ile asgari ücret
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Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Kabinenin gündeminde, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücret, enflasyon ve fahiş fiyat denetimleri var. Toplantıda, EYT düzenlemesinde yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın meslek odaları ve işverenlerle yürüttüğü ‘EYT’nin şirketlere olan maliyeti’ konulu çalışmada masaya yatırılacak. Düzenlemenin Meclis’teki takvimi de değerlendirilecek.

RAKAM KONUŞULACAK

Kabinenin bir diğer gündem başlığı ise; asgari ücret pazarlığı olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz hafta yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in devleti temsilen oturduğu masadan yansımalar kabine toplantısında ele alınacak. Asgari ücretlinin alım gücünü artıracak, enflasyona karşı elini güçlendirecek rakam üzerinde değerlendirmeler kabinede yapılacak.

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