Gözü dönmüş zorba

Bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen G.Ç.’ye vatandaşlar müdahale etti. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra aracını hareket ettiren kişi direksiyonunu kaldırımdakilerin üzerine kırdı. Önüne çıkanlara çarpan sürücü kaçmaya çalıştı. Olayda 5 kişi yaralandı. G.S. kısa sürede yakalanırken, vatandaşların linç girişimi üzerine olay yerinden uzaklaştırıldı. Şüpheli G.Ç.’nin, annesinin hakim babasının ise savcı olduğu öğrenildi. Şüpheli G.Ç., 1 yıl önce Ataköy’de kaldığı hakim-savcı lojmanında, kafede tartıştığı kişilere lojmandan rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralamıştı.

YAŞLI ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN EZDİ

Bir görgü tanığı, “Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabasından indiriyorlar. Daha sonra arabasına binip kaldırımın üstüne çıkarak bu sefer yayaları eziyor. Herkesin üstüne arabayı sürdü, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi” dedi.