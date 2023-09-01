GPS takılan Tina da aramalara katıldı

Berzeg’in köpeğinde ve tasmasında parmak izi, doku örneği ve dışkı incelemesi yapan görevliler, bu süreçte Tina’nın arazide mi yoksa kapalı bir yerde mi olduğu, mamayla mı yoksa dışarıda mı beslendiğine ilişkin ipuçlarını araştırıyor. Ayrıca, GPS cihazı takılan köpeğin ilk görüldüğü bölgede farklı noktalara bırakıldığı, Berzeg’in kaybolduğu süreçte bir yerde tutulduysa, Tina’nın buraya tekrar gidip gitmeyeceği konusunda araştırma yapıldığı öğrenildi.