GPS takılan Tina da aramalara katıldı

Balıkesir Gönen’e gelip, kaybolan Korhan Berzeg’in (83) arama çalışmalarına, 74 gün sonra evine dönen köpeği ‘Tina’ da katılıyor.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde 17 Haziran’da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg’in beraberindeki “Tina” isimli köpeğinin 74 gün sonra bulunmasının ardından arazide yeniden arama çalışması başlatıldı. Aramaların yanı sıra olay yeri inceleme ekiplerince bazı çalışmalar yapıldı.
PARMAK İZİ ARANDI
Berzeg’in köpeğinde ve tasmasında parmak izi, doku örneği ve dışkı incelemesi yapan görevliler, bu süreçte Tina’nın arazide mi yoksa kapalı bir yerde mi olduğu, mamayla mı yoksa dışarıda mı beslendiğine ilişkin ipuçlarını araştırıyor. Ayrıca, GPS cihazı takılan köpeğin ilk görüldüğü bölgede farklı noktalara bırakıldığı, Berzeg’in kaybolduğu süreçte bir yerde tutulduysa, Tina’nın buraya tekrar gidip gitmeyeceği konusunda araştırma yapıldığı öğrenildi.