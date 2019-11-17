Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan KERKES-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesi’ne ilişkin paylaşımda bulundu. Geleceğin harekât ortamına hazırlandıklarını belirten Demir, şunları kaydetti: “Yapay zeka destekli sürü İHA kabiliyetinden sonra, İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapacağı KERKES Projesi’ni başlattık. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle haberleşmenin olmadığı durumda sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılacak, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedef vurulacak.”
HARİTADA YAPAY ZEKA
- Sistem sayesinde, yüklenen haritayla göreve başlayan İHA, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak GPS’ye gerek duymadan görevini başarıyla yerine getiriyor. Sürü İHA konsepti halen 20’den fazla İHA ile sürdürülüyor. Sürüdeki İHA’ların her biri farklı görevleri yerine getirebiliyor. Türkiye’nin STM şirketince üretilen yerli kamikaze İHA’ları Kargu, Alpagu ve Togan çok yakında ‘yerden bağımsız’ görev icrasına hazır hale gelecek. GPS ve radyo frekansa ihtiyaç duymadan harekât gerçekleştiren bu İHA’lar, KERKES projesiyle birlikte daha da yetenekli hale geldi. KERKES Projesi, Savunma Sanayii Başkanlığının geçen yıl çağrıya çıktığı Robotik Teknolojilerinin Geliştirilmesi Geniş Alan Çağrıları (SAGA) sonucunda kurgulandı.