Grand Kartal Oteli Muhasebe Personeli Cemal Özer: "Tüm eksikleri tek tek anlatmıştık"

Özer, "İtfaiye eri İrfan Acar, koridorların mevzuata uygun olmadığını, davlumbazda sensör ve acil çıkış kapısı bulunmadığını, acil çıkış yönlendirmelerinin ışıklarının yanmadığını söyledi. Elindeki formun rapor haline geleceğini ve kendi müdürü ile müdürümüzün konuşacağını söyledi. Benim aldığım notları şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'a götürdüm, eksiklikleri anlattık. Emir Bey baktı, inceledi ve 'Tamam ben Kadir Özdemir'le görüşürüm' dedi. Hatta biz odadan çıkarken 'Başımıza iş çıkarttınız' diye kızdı" ifadelerini kullandı.