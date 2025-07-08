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Grand Kartal Oteli Muhasebe Personeli Cemal Özer: "Tüm eksikleri tek tek anlatmıştık"

Grand Kartal Oteli Muhasebe Personeli Cemal Özer: "Tüm eksikleri tek tek anlatmıştık"

13:348/07/2025, Salı
DHA
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Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün
Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin davanın duruşmasında 2'nci gün

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında Grand Kartal Otel muhasebe çalışanı tutuklu sanık Cemal Özer'in savunması alındı. Özer mağdur avukatın “Yan odada insanlar vardı. Kimseyi uyandırmayı düşünmediniz mi?” sorusuna “Koridorda duman vardı. Bir süre sonra çıktı. Kapının altına havlu koydum. Kimse ‘yangın var’ diye bağırmadı.” cevabını verdi. Özer ayrıca "Tüm eksikleri tek tek anlattık" dediği öğrenildi.

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel duruşmasında Grand Kartal Otel muhasebe çalışanı tutuklu sanık Cemal Özer'in savunması alındı.

"Tüm eksikleri tek tek anlattık"

Özer, "İtfaiye eri İrfan Acar, koridorların mevzuata uygun olmadığını, davlumbazda sensör ve acil çıkış kapısı bulunmadığını, acil çıkış yönlendirmelerinin ışıklarının yanmadığını söyledi. Elindeki formun rapor haline geleceğini ve kendi müdürü ile müdürümüzün konuşacağını söyledi. Benim aldığım notları şirketin genel müdürü tutuklu sanık Emir Aras'a götürdüm, eksiklikleri anlattık. Emir Bey baktı, inceledi ve 'Tamam ben Kadir Özdemir'le görüşürüm' dedi. Hatta biz odadan çıkarken 'Başımıza iş çıkarttınız' diye kızdı" ifadelerini kullandı.

Özer, mağdur avukatın “Yan odada insanlar vardı. Kimseyi uyandırmayı düşünmediniz mi?” sorusuna “Koridorda duman vardı. Bir süre sonra çıktı. Kapının altına havlu koydum. Kimse ‘yangın var’ diye bağırmadı.” cevabını verdi.

Yangın sırasında 10'uncu katta Mehmet Salun ile birlikte olduğunu belirten Özer, “Kokuya uyandım ve odadan çıkınca dumandan ilerleyemedim. Odada 1 saat kafamızı pencereden çıkardım. İtfaiye sepeti ile yangından kurtarıldım. Alarm çalmadı. Daha öncesinde yangın tatbikatı yapılmadı" ifadelerini kullandı.




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