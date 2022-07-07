Greve katılmayı reddeden doktor TTB'lilerce hedef gösteriliyor

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya geçtiğimiz gün görevi başında öldürüldü. Ekrem Karakaya'nın katledilmesinin ardından cinayet üzerinden hükümeti hedef alan Türkiye Tabipler Birliği, kaos ortamı yaratmak için sahneye çıktı.

Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesini protesto için toplandığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde, polislere saldırdı.

TTB'LİLERDEN SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON

TTB'nin provokasyonları bununla da sınırlı kalmadı. Doktorların sokağa çıkmasıyla birlikte Türkiye genelinde pek çok vatandaş sağlık hizmeti alamadığı için mağdur olurken Isparta Şehir Hastanesi'nde hasta bakan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tamer Eryiğit, TTB'liler tarafından Twitter'da hedef gösterildi.

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'Tıbbiyeli Sözlük' isimli bir hesaptan yapılan paylaşımda "Dr Tamer Isparta şehir hastanesi. Tek hasta bakan doktor sizmişsiniz.. Doğru mu ? Diğerleri neden bakmıyor diye düşündünüz mü?" ifadeleriyle Doktor Tamer Eryiğit açık açık hedef alındı. Söz konusu paylaşımın altında Eryiğit'in fotoğrafının bulunduğu bir görsel paylaşıldı.

Sözde sağlık çalışına şiddeti protesto eden TTB'lilerin bir hekimi sosyal medya platformunda açık açık hedef göstermesi Türkiye Tabipler Birliği'nin misyonunu bir kez daha ortaya koydu.