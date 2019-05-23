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ANKARA

Gri kategorideki terörist mağarada infaz edildi

Gri kategorideki terörist mağarada infaz etmişler

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da üst yönetim, kırsaldaki teröristleri "ajanlıkla" suçluyor. Son dönemde artan örgüt içi infazlara intihar süsü veren terör örgütünün, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "sözde Erzurum Yayladere Gücü sorumlusu" Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen"i kaldığı mağarada öldürttüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Örgüt içi infaz son olarak Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonla ortaya çıkarıldı.
Örgüt içi infaz son olarak Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonla ortaya çıkarıldı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da iç hesaplaşmaların hızlandığı, kış döneminde örgüt yöneticilerinin emriyle "ajan" olduğu gerekçesiyle öldürtülen terörist Erhan Gülen'in intihar ettiği algısının oluşturulmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü PKK'da yaşanan korku ve panik, örgüt içi hesaplaşmayı hızlandırdı.

  • Son dönemdeki operasyonlarla sözde lider kadroda yer alanlar başta olmak üzere birçok teröristin etkisiz hale getirilmesi, örgütün sözde üst yönetimiyle kırsaldaki teröristleri birbirine düşürdü.
  • Sözde lider kadro, kırsaldaki teröristleri ajanlıkla suçlarken, bu suçlamalar örgütte infazları artırdı.
  • Bölücü terör örgütü, infazlara örgüt mensupları arasında huzursuzluğa neden olmaması için intihar süsü veriyor.

Gri kategorideki terörist infaz edildi

Örgüt içi infaz son olarak Jandarma Özel Harekat birliklerince 15 Mayıs'ta Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ortaya çıkarıldı.

Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "sözde Erzurum Yayladere Gücü sorumlusu" Mordem Kanireş kod adlı Erhan Gülen'in kış döneminde örgüt yöneticilerinin emriyle kaldığı mağarada öldürüldüğü ve bunun intihar olarak gösterildiği belirlendi.

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