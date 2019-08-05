Gündem Gri listedeki iki MLKPli yakalandı
İSTANBUL

Gri listedeki iki MLKP’li yakalandı

Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) İstanbul'da düzenlenen ortak operasyonda, gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Güneş Akan -Songül Dilek
Güneş Akan -Songül Dilek

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, Güngören ilçesindeki bir adrese ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü MLKP mensubu ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Eylül" kod adlı Songül Dilek ve "Rojda" kod adlı Güneş Akan gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 3 sahte kimlik, 2 sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk Lirası ele geçirildi.

TUNCELİ TEMİZLENDİ

Örgütün hücre evinde yakalanan teröristlerin Tunceli kırsalında yürütülen başarılı operasyonlarla MLKP ve uzantısı terör örgütleri ile PKK’nın verdiği ağır kayıplar sonucu korkarak bir süre önce Gümüşhane üzerinden İstanbul’a geldikleri tespit edildi.

Daha önceki operasyonlarda, Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP'li teröristten 2'si ölü olarak ele geçirilmiş, biri ikna yoluyla teslim olmuştu. Açıklamada, iki kadın teröristin yakalanmasıyla Tunceli kırsalında terör örgütü MLKP mensubunun kalmadığı bildirildi.

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