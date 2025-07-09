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Grok’un küfürleri X’in tepesini sarstı: İstifa gecikmedi

Grok’un küfürleri X’in tepesini sarstı: İstifa gecikmedi

19:069/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
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Grok’un küfürleri X’in tepesini sarstı: İstifa gecikmedi
Grok’un küfürleri X’in tepesini sarstı: İstifa gecikmedi

Sosyal medya platformu X’in CEO’su Linda Yaccarino görevinden istifa etti. Yaccarino’nun ayrılığı, yapay zeka robotu Grok’un uygunsuz ve küfürlü paylaşımlarının ardından geldi. İstifa kararının perde arkasında yaşanan krizler dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X'in Üst Yöneticisi (CEO) Linda Yaccarino, istifa etmeye karar verdiğini duyurdu. Yaccarino, X hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.


Paylaşımında iki inanılmaz yılın ardından X'in CEO'luğundan istifa etmeye karar verdiğini açıklayan Yaccarino,
"Elon Musk ile X'e yönelik vizyonunu ilk kez konuştuğumuzda, bu şirketin olağanüstü misyonunu yerine getirmenin hayatımın fırsatı olacağını biliyordum. İfade özgürlüğünü koruma, şirketi yeniden yapılandırma ve X'i 'her şey uygulamasına' dönüştürme sorumluluğunu bana verdiği için kendisine son derece minnettarım
.
" ifadelerini kullandı.
Linda Yaccarino

Yaccarino, X ekibiyle gurur duyduğunu belirterek, ekibin çığır açan yenilikleri sosyal medya platformuna getirmek için durmaksızın çalıştığını vurguladı.

X 'in tüm sesler için "dijital bir şehir meydanı" olduğunu kaydeden Yaccarino, "Kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın ve dünyanın en yenilikçi ekibinin desteği olmadan bunu başaramazdık. Siz dünyayı değiştirmeye devam ederken ben de hepinizi destekliyor olacağım." ifadelerine yer verdi. Elon Musk, Mayıs 2023'te, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun CEO'luğuna Yaccarino'yu getirmişti.


Grok'un uygunsuz paylaşımları tepki çekmişti

Yaccarino'nun istifasının X'e entegre çalışan yapay zeka robotu Grok'un uygunsuz paylaşımlarının ardından gelmesi dikkati çekti. Grok'a hafta sonu yapılan güncellemeyle birlikte sohbet robotunun verdiği cevaplarda büyük bir değişim meydana gelmişti.


Daha önce küfür ve hakaret içeren cevaplar vermekten kaçınan Grok, güncelleme sonrasında çeşitli konularda yaptığı uygunsuz paylaşımlarla tepki çekmişti.

"Politik olarak yanlış da olsa iddialarda bulunmaktan çekinmemek" gibi çeşitli özelliklerin eklenmesi Grok'un yanıtlarını olumsuz yönde etkilemişti.


Grok'un X hesabından yapılan açıklamada, yapılan son paylaşımların farkında olunduğu ve bunları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı ifade edilmişti.

Kullanıcıların X'te etiketleyerek sorular sorduğu Grok, Türkiye'deki kullanıcılara da uygunsuz cevaplar vermiş, çeşitli kişi ve konular hakkında küfür ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.



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