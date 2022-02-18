Gübre fiyatlarındaki indirim fındık üreticilerini sevindirdi

Bölgede yaygın olarak fındık tarımı yapıldığına işaret eden Soydan, üreticilerin fındık bahçelerinde yazlık gübrelerinin kullanımı sürecine girdiğini aktardı.

Soydan, özelikle fındık için önemli bazı gübrelerin martın ilk haftasından itibaren fındık bahçelerine atılmaya başlanacağını belirterek, bu sürecin mayıs sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Üreticilerin son dönemde fiyatlardaki artış nedeniyle bahçesine verim getirecek gübreyi atma konusunda endişeleri olduğunu dile getiren Soydan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yüzde 30'luk düşüşten, özellikle bölgemizde kullanılan 20'ye 20 ve 26 azot gübrelerin faydalanacak olmasından son derece memnunuz." dedi.

Son yıllarda yürütülen çeşitli projeler kapsamında çiftçilerin bahçelerinde gübreleri bilinçli kullandığını belirten Soydan, "Bu da son yıllarda fındıkta kalite ve verim artışı olduğunu bize gösteriyor. Bu açıdan da fiyatların düşmesi çok önemli." diye konuştu.

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Soydan, gübre fiyatlarının ton bazında 8 bin liraya kadar yükseldiğini ifade ederek, "Gelen yüzde 30 indirimle gübrenin tonunda 2 bin 500 lira gibi bir para üreticinin cebinde kalacak." dedi.

Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde fındık üreticisi Musa Çağan da gübreye gelen indirimin sevindirici olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Gübrenin fındık için verimi ifade ettiğine dikkati çeken Çağan, gübresi atılmayan bahçenin verimden düştüğünü söyledi.

GÜNDEM Gübre fiyatlarındaki indirimler üretim maliyetlerini düşürecek