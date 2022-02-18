Gündem Gübre fiyatlarındaki indirim fındık üreticilerini sevindirdi
ORDU

Gübre fiyatlarındaki indirim fındık üreticilerini sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gübre fiyatlarında yüzde 30 indirime gidileceği yönündeki açıklaması fındık üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, gübre fiyatlarının indirilmesinin fındık üreticilerini sevindirdiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Gübre fiyatlarındaki indirim fındık üreticilerini sevindirdi
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Bölgede yaygın olarak fındık tarımı yapıldığına işaret eden Soydan, üreticilerin fındık bahçelerinde yazlık gübrelerinin kullanımı sürecine girdiğini aktardı.

Soydan, özelikle fındık için önemli bazı gübrelerin martın ilk haftasından itibaren fındık bahçelerine atılmaya başlanacağını belirterek, bu sürecin mayıs sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Üreticilerin son dönemde fiyatlardaki artış nedeniyle bahçesine verim getirecek gübreyi atma konusunda endişeleri olduğunu dile getiren Soydan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yüzde 30'luk düşüşten, özellikle bölgemizde kullanılan 20'ye 20 ve 26 azot gübrelerin faydalanacak olmasından son derece memnunuz." dedi.

Son yıllarda yürütülen çeşitli projeler kapsamında çiftçilerin bahçelerinde gübreleri bilinçli kullandığını belirten Soydan, "Bu da son yıllarda fındıkta kalite ve verim artışı olduğunu bize gösteriyor. Bu açıdan da fiyatların düşmesi çok önemli." diye konuştu.

Soydan, gübre fiyatlarının ton bazında 8 bin liraya kadar yükseldiğini ifade ederek, "Gelen yüzde 30 indirimle gübrenin tonunda 2 bin 500 lira gibi bir para üreticinin cebinde kalacak." dedi.

Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde fındık üreticisi Musa Çağan da gübreye gelen indirimin sevindirici olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Gübrenin fındık için verimi ifade ettiğine dikkati çeken Çağan, gübresi atılmayan bahçenin verimden düştüğünü söyledi.

Gübre fiyatlarındaki indirimler üretim maliyetlerini düşürecek
GÜNDEM
Gübre fiyatlarındaki indirimler üretim maliyetlerini düşürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye art arda müjdeler
FOTOĞRAF 10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
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Vatandaşa ardı ardına birçok müjde veren Erdoğan'ın bir müjdesi de çiftçilere oldu.
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Çiftçileri ilgilendiren önemli başlıklar şu şekilde: Gübre indirimi, pancar alım fiyatı, prim desteği, üreticiye mart alacak ödemesi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: \"Bilindiği gibi tarım kredi kooperatiflerinin satış merkezlerinde çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirimler yaptık.
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Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır.
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Pancar üreticimizin marttaki alacaklarını cuma hesaplarına yatırıyoruz.
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2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz.
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Bu sezonun pancar alım fiyatını hasattan önce açıklayacağımızı hatırlatmak istiyorum.\"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye art arda müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.45'te başlayıp yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın vatandaşa ardı ardına verdiği müjdelerden biri de çiftçileri ilgilendiriyor. Gübre, hayvan yemi ve pancar fiyatlarını kapsayan açıklamalar sonrası çiftçilerin gözü indirim haberlerine çevrildi. Peki gübre, hayvan yemi, pancar fiyatlarına ne kadar indirim uygulanacak? Üreticinin alacakları ne zaman hesaplara yatacak? Ton başına ne kadar prim desteği ödenecek? İşte tüm detaylar...
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