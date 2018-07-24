Gübrelere DNA takibi

Bu sistemle üretimden veya ithalat aşamasından son kullanıcıya kadar piyasaya arz edilen gübrelerin DNA barkod veya karekod ile işaretlenerek izleniyor. Bu yılın başında nitratlı gübrelerde bu uygulama başlamıştı. 1 Temmuz'dan itibaren de diğer gübreler uygulamaya alındı.

SAHTESİ TESPİT EDİLECEK

Gübre takip sistemi uygulamasının diğer gübrelerde de başlaması ile birlikte yüzde 100 izlenebilirlik sağlanacak. Kayıt dışılığın önüne geçilecek. Sahte, talit, tağşiş gübrelerin tespiti yapılacak. El yapımı patlayıcı imalinde kullanılan gübrenin takibi ve tespiti kolaylaşacak.

GÖZ AÇTIRMAYACAK

Politika belirlemeye yönelik sağlıklı veri oluşturulacak. Tarım politikalarının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak. Ayrıca çiftçi, bürokratik işlemlere gerek kalmadan sadece kimlik numarasıyla bayilerden gübrelerini alabilmeleri sağlanacak. Piyasaya nitratlı gübre arz eden üretici ve ithalatçı firmaların paketleme ünitelerine yüklenici firma tarafından sistem ücretsiz olarak kuruluyor.

GÜNDEM Finansörleri hayal kırıklığı içinde