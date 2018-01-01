Gübreye ‘bomba’ takibi

PKK’nın patlayıcı yapımında kullandığı gübrelerin satışı kontrol altına alınmasının ardından önemli bir adım daha atılıyor. Yeni yılla birlikte “Gübre Takip Sistemi” devreye giriyor. Üreticiden son kullanıcıya kadar gübre takibe alınacak.

Bölücü örgütün patlayıcı yapımında kullandığı suni gübrelerin satış ve takibi sıkı denetim altına alınırken bugün yeni bir adım daha hayata geçecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan “Gübre Takip Sistemi” bugün devreye girecek. Bu sistemle beraber piyasaya arz edilen gübreler üreticiden/ithalatçıdan son kullanıcıya kadar fiziki olarak takip edilecek.

GTS DÖNEMİ BAŞLADI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, son yıllarda artış gösteren terör hadiselerinden sonra nitratlı gübreleri takip etmek için çalışma başlatmıştı. Bakanlık bugün Gübre Takip Sistemi’ni(GTS) hayata geçiriyor. Nitratlı gübreler an ve an takip edilecek. Bakanlık, bu sistemle beraber piyasaya arz edilen gübreleri üreticiden/ithalatçıdan son kullanıcıya kadar fiziki olarak takip edecek. Birçok üründe tanımlama ve işaretlemede kullanılan DNA barkod sistemi, GTS ile beraber gübrede kullanılmış olacak. Bakanlığın il ve ilçe müdürlükleri, çiftçilere ve gübre bayilerine/ dağıtıcılarına bilgilendirmeye dönük çalışmalarını tamamladı. Nitratlı gübre piyasaya satan firmalara paketleme tesislerinin tamamına sistemle ilgili gerekli alt yapı kuruldu. Uygulama, nitratlı gübrelerde başlayacak ve böylelikle Gübre Takip Sistemi devreye girmiş olacak. Bugünden itibaren paketlenecek nitratlı gübreler, karekod ve DNA barkodlu olarak piyasaya arz edilecek.

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EYP YAPANI YAKALAYACAK

Bu sistemle sahte, taklit ve tağşiş gübrelerin tespiti yapılabileceğinden üretici firmalar ile çiftçiler korunacak. Nitratlı gübrelerin El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılması durumunda hem kullanılan gübrenin tespitinde hem de suçluya erişimde kolaylık sağlayacak.