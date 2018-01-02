Güçlü hazır cesur

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını ziyaret etti. Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Kor. Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz tarafından karşılandı.

EŞİ BENZERİ YOK

6 eğitim parkuru, 127 engelin bulunduğu eğitim alanına ilişkin Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir’den bilgi alan Yıldırım ve komutanlar için komandolar kısa bir gösteri sundu. İlk olarak dev Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin asıldığı “Çok Maksatlı Kule”de gösteri sunan komandolar, dünyada eşi benzeri bulunmayan, mühendislik açısından ödül alan 76 metre yüksekliğindeki kuleden “kaplan”, “örümcek” ve “helikopter” yöntemiyle iniş yaptı.

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GÖZLERİNİZDEN ÖPÜYORUM

Komandolar daha sonra “Komando Andı” eşliğinde 40 metreye tırmandı. “Vatan size minnettar" diyen Yıldırım, “Hepinizi gözlerinizden öpüyorum, başarılar diliyorum. Allah’a emanet olun.” dedi. Başbakan Yıldırım, Ankara’ya dönüş yolunda ise “TC-IST” uçağının kokpitine girerek, kontrol kulesiyle bağlantı kurdu ve telsiz frekansından vatandaşların yeni yılını kutladı.

Öğretmene veda

Başbakan Binali Yıldırım, 82 yaşında hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Galip Kumbar’ın cenaze törenine katıldı. Yıldırım, namazın ardından öğretmeninin tabutuna omuz verdi. Yıldırım’ın 82 yaşında hayatını kaybeden ilkokul öğretmeni Galip Kumbar, Pendik Sahil Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene; İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin ve Kumbar’ın yakınları katıldı. Cenaze, cenaze namazının ardından Gülsuyu Mezarlığı'na götürüldü.