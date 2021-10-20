Güle güle güzel adam

Milli teknoloji hamlesi idealinin ve milli SİHA’ların öncü ismi BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Bayraktar için önce Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi’nde tören düzenlendi. Bayraktar’ın cenazesi, daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne getirildi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Camide, Özdemir Bayraktar’ın eşi Canan, çocukları Haluk, Ahmet ve Selçuk Bayraktar ile gelini Sümeyye Erdoğan Bayraktar taziyeleri kabul etti. Bayraktar için Fatih Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazına, Özdemir Bayraktar’ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Tansu

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İLHAM KAYNAĞIMIZDI

Törende Özdemir Bayraktar’ın oğlu Selçuk Bayraktar duygularını şu şekilde dile getirdi: “Bir tarafta babamızdı, bir tarafta arkadaşımızdı, ağabeyim, kardeşim.. bizler için öyleydi, aynı zamanda rehberimizdi, ilham kaynağımızdı, kılavuzumuzdu, en yakın dava ve yol arkadaşımızdı bu yolda. İnsansız Hava Araçları yolculuğuna çıktığımızda, ülkemizin tam bağımsızlığı için, ‘Yapılamaz’, ‘Asla biz yapamayız, ancak yabancılar yapabilir’ denildiği dönemde en ufağından başlayarak ve hatta ‘Siz bu sistemin çarklarına uymadan asla yol alamazsınız’ denildiği dönemde inandığı doğruda, bildiği hak yolda dosdoğru, dimdik giderek herkesin inadına, tüm sistemin inadına bugün 20 senede Allah’ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi.”

DEVAM EDECEĞİZ

“Dosdoğru yaşadı, asla eğmedi, bükmedi, bildiği yoldan asla sapmadı. Bunun yanında ilk günden itibaren sancağın konulduğu yere yani iş yerine, yani araziye dedi ki ‘Benim yatacak yerim yok, ancak burada yatıp kalkarım.’ Son nefesine kadar, hastaneye götürdüğümüz son 3 ay önceki döneme kadar, hatta hastaneden arada çıkıp yine iş yerine geldi, iş yerinde yatıp kalktı, annemle birlikte, bizimle birlikte. Biz de, ben de evlenene kadar iş yerindeydim, o asla sancağı bırakmadı. Biz inanıyoruz ki onun açtığı yolda nice eserler çıkacak. Biz bu yolda hayatımızın sonuna kadar aynı şekilde, aynı değerlerle, dosdoğru devam edeceğiz.”

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BAKANLAR OMUZ VERDİ

Özdemir Bayraktar’ın tabutuna, cenaze aracına taşındığı sırada TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da omuz verdi. Bayraktar’ın cenazesi, doğduğu yer olan Sarıyer’in Garipçe Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Dava adamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Özdemir ağabeyi biz çok öncesinden beri tanırız, ülkesine ve milletine sevdalı, ülkesi ve milleti için hayalleri olan, hedefleri olan bir büyüğümüz ama bu hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için de hem kavli hem de fiili duasını bir an geri bırakmayan, ölümüne, sonuna kadar hem bu dünyası için hem de ahireti için çalışan bir büyüğümüz. Biz buna şahidiz. Cumhurbaşkanı’mızın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik sevdasına ve milli teknoloji hamlesine çok güçlü şekilde omuz veren bir dava adamı aynı zamanda. Resulullah’ın hadis-i şeriflerinden sadece bir tanesine değil, üçüne mazhar olan -Biz buna şahitlik ediyoruz, inşallah da öyle olacak dua ediyoruz bunun için- bir mümin. Hem arkasından hayrı devam eden iyilikler, geliştirdiği teknolojiler, yaptığı, geliştirdiği ürünler, Karabağ’da ve Türkiye’de Diyarbakır’daki annelerin duaları, Libya’daki dualar, Suriye’deki, Irak’taki mazlumların duaları inşallah hep arkasından devam edecek. İstifade edilen bir ilim, sadece kendi evlatları değil, yüzlerce binlerce gence ve mühendise bunu aktaran, bunun devam edeceğine hepimizin de şahit olduğu bir ilim. İnşallah bunun da hayrı amel defterinde açık olarak devam edecek. Buna da şahidiz. Tabii ki yetiştirdiği evlatlara da biz şahidiz, yani bu davayı Cumhurbaşkanı’mıza verdiği omuzu çok daha güçlendirerek bir sonraki nesillere taşıyacak hayırlı ve salih evlatlar olduğuna. Mekanı cennet olsun.”

Nice zorluklar içinde yılmadı

Törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayraktar’ın her zaman Türkiye’nin ve milletin iyiliğini isteyen, son derece yardımsever, fevkalade samimi, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğunu anlattı. Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Her zaman bir dostumuz, bir büyüğümüz, bir abimiz, hayatını Türkiye’nin bağımsızlığı mücadelesine vermiş olan birisiydi. Yokluklar içinde, zorluklar içinde 50 bin tane engel çıkarılmış olmasına rağmen Türkiye’nin İHA’larının ve SİHA’larının küresel bir marka olmasını temin etti, öncülük etti, fedakarca çalıştı. Nice tehditler aldı, nice zorluklar içinde mücadele etti, yılmadı.”

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Büyük bir değeri kaybettik

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin büyük bir değerini kaybettiğini belirterek, T-ürkiye için yaptıklarından dolayı Özdemir Bayraktar’a teşekkür etti. Destici, “Rahmetli Muhsin Başkanın sağlığında kendisiyle konuşma, tanışma fırsatı bulmuştuk. Tabii o zamanlar Türkiye’nin imkanları bu kadar yoktu. Daha doğrusu girişimcilere bu kadar fırsat verilmiyordu, bu kadar desteklenmiyordu da... Bu konuda serzenişleri de olmuştu ama hiçbir zaman mücadelesinden, azminden vazgeçmedi. İnanıyorum ki evlatları, devraldıkları bayrağı daha da ileriye taşıyacaklar. Türk sanayisine büyük katkı sağlayacaklar” dedi.

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