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POLİTİKA

Güle güle yiğidim

Türkiye şehitlerine ağladı. PKK’lı teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen Çorumlu Ayhan Çam memleketinde toprağa verildi. Berkay Işık ise bugün Tokat’ta son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehidimizin cenazesi
Şehidimizin cenazesi

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe-3 Harekatı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen P.Sözleşmeli Erler Ayhan Çam (24) ve Berkay Işık (25) son yolculuklarına uğurlandı. Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından şehit Çam’ın naaşı Çorum’a, Işık’ın naaşı ise İstanbul’a gönderildi. Şehit Berkay Işık, İkitelli Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat’a uğurlandı. Bugün toprağa verilecek olan şehidin 3 hafta önce ağabeyinin düğünü için İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
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Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi
Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi.
  • Ayhan Çam’ın dayısı Salim Demir de 2002’de Şırnak’ta şehit düşmüş.
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  • Berkay Işık

DAYISI DA ŞEHİT

  • Çorumlu şehit Ayhan Çam da Uğurludağ’da cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Eski Çeltek köyünde toprağa verildi. Çam’ın dayısı P.Er Salim Demir’in de 2002’de Şırnak Seslice’ye bağlı Kupik mevkiinde operasyona giderken teröristlerin döşediği mayına basarak şehit düştüğü öğrenildi.

Kara harekatından ilk görüntüler
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Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.
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