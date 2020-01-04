Güle güle yiğidim

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe-3 Harekatı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen P.Sözleşmeli Erler Ayhan Çam (24) ve Berkay Işık (25) son yolculuklarına uğurlandı. Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından şehit Çam’ın naaşı Çorum’a, Işık’ın naaşı ise İstanbul’a gönderildi. Şehit Berkay Işık, İkitelli Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat’a uğurlandı. Bugün toprağa verilecek olan şehidin 3 hafta önce ağabeyinin düğünü için İstanbul’a geldiği öğrenildi.
- ***
DAYISI DA ŞEHİT
- Çorumlu şehit Ayhan Çam da Uğurludağ’da cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Eski Çeltek köyünde toprağa verildi. Çam’ın dayısı P.Er Salim Demir’in de 2002’de Şırnak Seslice’ye bağlı Kupik mevkiinde operasyona giderken teröristlerin döşediği mayına basarak şehit düştüğü öğrenildi.