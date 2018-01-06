Güle güle Mahmut Hoca

Türk sinemasının usta ismi, ‘Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hoca’sı, Bizim Aile filminin ‘Yaşar Usta’sı Münir Özkul 92 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir DEMANS ve KOAH rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören usta sanatçının vefat haberini alan yakınları ve sanatçı dostları Özkul'un Cihangir'deki evine geldi.

ASILSIZ HABERLER BİZİ HAZIRLADI

Evinin önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Münir Özkul’un kızı Güner Özkul babasının rahatsızlığının uzun bir süreci kapsadığını anlatarak, “Defalarca çıkan asılsız haberlerle aslında biraz bugüne hazırlanmış olduk. Hepimizin başı sağolsun” diye konuştu.

TİYATROYA 1940’DA BAŞLADI

15 Ağustos 1925 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Münir Özkul, tiyatrodaki ilk sahne deneyimini 1940 yılında Bakırköy Halkevi’nde yaşadı. 1948 yılında Ses Tiyatrosu’nda sahnelenen Aşk Köprüsü” oyunuyla profesyonelliğe ilk adımını atan Özkul, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne’ye geçti. Usta oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu’nun da aralarında olduğu bazı tiyatrolarda sahneye çıktı.

REKLAM

DÜMBÜLLÜ KAVUĞU ÖZKUL’A VERDİ

Özkul 1968’de Altan Karındaş topluluğunda oynanan Sadık Şendil’in Kanlı Nigar oyunundaki rolüyle İlhan İskender Armağanı’nı kazandı. Gene bu başarısı üzerine İsmail Dümbüllü, Kel Hasan’dan devraldığı 50 yıllık simgesel kavuğu Özkul’a verdi. Özkul bu kavuğu 1989’da Ferhan Şensoy’a devretti.

SİNEMEYA İLK ADIMINI 1950’DE ATTI

Özkul 1950’lerden itibaren sinemada da rol almaya başladı. 1965’ten sonra sinemadaki karakter rolleriyle övgü toplayan Özkul, özellikle 1970’li yıllarda, kalabalık kadrolu ve genellikle Ertem Eğilmez’in yönettiği filmlerde önemli roller aldı. En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi’nin tatlı sert müdür yardımcısı Kel Mahmut tiplemesi oldu.

REKLAM

200’DEN FAZLA FİLMDE OYNADI

Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen Özkul, 200’den fazla filmde oynadı. “Süt Kardeşler” filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır. Özkul, Sev Kardeşim filmindeki rolüyle 1972 Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü, “Bizim Aile” filminde canlandırdığı “Yaşar Usta” rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali Özel Ödül alırken, 2015 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Kültür Bakanlığı tarafından 1998’de “devlet sanatçısı” unvanı verildi.

Unutmayacağız

Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul’un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Yeşilçam’ın duayen isimleri, usta sanatçı Münir Özkul’un vefatı dolayısıyla duygularını paylaştı.

REKLAM

* Türkan Şoray: “Münir Özkul yeri kolay kolay doldurulamayacak dev bir aktör. Çok duygusal, hassas, zarif bir insandı. O, sinemada oynadığı rollerle kalbinin güzelliğini, iyiliğini yansıttı hep insanlara ve çok sevildi. Sette, baba kız gibi yakındık birbirimize. Derin bir acı duydum haberi aldığımda. Onu hiç unutmayacağız. Allah rahmet eylesin.”

* Filiz Akın: “Bir efsane, ustaların ustası Mahmut Hoca’mız yok artık. Bana bütün söylenenler az geliyor. Oynarsak varızdır. Yok olunca, ‘Baki kalan bu kubbede sesimiz hoş bir seda olarak kalır.’ Sen istesen de unutulamaz birisin Hocam, güzel dostum... En son ‘Tatlı Dillim’ filminde birlikte sahnelerimiz olma şansına eriştiğim müthiş insan.”

REKLAM

* Hülya Koçyiğit: “Türk sinemasının güçlü, büyük aktörü, iyi yürekli insanı, canım ağabeyim sevgili Münir Özkul. Birçok filmde birlikte yer aldığım ustam. Arkanda bıraktığın nice filmlerin ve iyiliklerinle her zaman saygı, sevgi ve hasretle bizimle seyircilerinle olacaksın. Mekanın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.”

* Hale Soygazi: “Gerçek hayatta da çok değerli ve kıymetli bir dostluğumuz vardı. Çok önemli bir aktörü kaybettik. Başımız sağ olsun.”

* Itır Esen: “Çok üzgünüm. Gerçekten çok acı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Benim için çok farklı biriydi. Küçücük yaşımda tanıştım Münir ağabeyle. Gerçekten çocukluğumun bir parçasıydı. Adile abla, Ertem ağabey, şimdi de Münir ağabey. Herkesi kaybettik. Hem babamdı hem de hayatımın çok önemli temel taşlarından biriydi. Hatıralarım kayboldu gitti, çocukluğum gitti.”

REKLAM

* Ediz Hun: “Olağanüstü güzel bir insandı. Zarif, kibar, güler yüzlü. Bizle nasıl konuşuyorsa, kamera karşısında da o derece doğaldı. Çok büyük bir sanatçıydı. Hislerini doğal bir şekilde aktarmayı başaran nadir sanatçılardan birini kaybettik. Üzüntüm çok büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.”

* Zihni Göktay: “Her ölüm erken ölümdür, 93 yaşında olmasına rağmen. Bizim hafızamızda Münir ağabey, Münir hoca olarak feyiz aldığımız bir sanatçı olarak kalacak. Türk tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum. Şehir tiyatrosunda da birlikte olduk. Daha sonra ramazan programlarında, dizilerde karşılaştık. Onunla oynamak büyük bir zevkti. Ondan öğreneceğimiz şeyler vardı.”

REKLAM

* Fatma Girik: “Münir Özkul’u tanımayan, bilmeyen yoktur. Ben 60 senelik sinema hayatımda Münir Özkul’la çok filmde oynayamadım. Fakat sinemada çok birlikte olamamak demek, üzüntümü asla azaltmıyor. Böyle bir yıldızın, sanatçının sinema camiasından kayıp gitmesine çok üzüldüm. Başımız sağ olsun.”

Daima sevgiyle yad edilecek

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Münir Özkul’un vefatının ardından siyaset dünyası da taziye mesajları yayımladı.

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Canlandırdığı karakterler, oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafından da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul’a Allah’tan rahmet, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

REKLAM

* Başbakan Binali Yıldırım: “Münir Özkul, rol aldığı yüzlerce tiyatro oyunu ve sinema filmiyle Türk sanat tarihinde derin izler bırakmış ve canlandırdığı karakterlerle milyonların gönlünde taht kurmuştur. Tecrübesi ve ustalığıyla Türk tiyatro ve sinemasına uzun yıllar emek vermiş, yaptığı iş ve oyunculukla genç sinemacılara örnek olmuştur. Sanatseverlerin gönlünde müstesna bir yeri olan Münir Özkul’a Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

* Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: “Tiyatromuzun ve sinemamızın canlı kültür temsilcisi olarak başyapıtlara imza atan Münir Özkul, bu iki sanat dalının gelişimine emek vermiş ustalarımızdandı. İzleyicisinin yaşamında Özkul adından çok ‘Mahmut Hoca’ gibi karakterlerle unutulmaz bir yer edinen büyük sanatçı, filmlerini hiç izlememiş kuşaklar için bile bu isimlerle ebedileşti. Adı Türk sinema ve tiyatro tarihiyle birlikte anılacak olan Yeşilçam’ın çınarı Münir Özkul’a Allah’tan rahmet ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.”

REKLAM

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Türk sineması çok büyük bir sanatçıyı, Mahmut Hoca’sını kaybetti. 93 yaşında aramızdan ayrılan Münir Özkul’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.”

* Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: “Allah rahmet eylesin. Türk sineması, Yeşilçam, biraz da Münir Özkul demekti. Cihangirliydi. Son 6 yılı, KOAH ve demans hastalığıyla mücadeleyle geçti ve sonunda bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Yakın dostları ile hep birlikte yanı başındaydık.”