Gülenciyim notu çıktı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile 125 bin 678 kişi kamudan ihraç edildi. Şüpheli Levent Ş. de söz konusu KHK’lar ile kamudan çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, hakkında yakalama kararı da bulunan Levent Ş., 2018 Nisan’da yasa dışı yollardan Meriç Nehri’ni geçerek Yunanistan’a kaçtı. Burada bir yılı aşkın süre kalan Ş., 2019 Mayıs’ta da Selanik’ten yürüyerek Makedonya’ya geçti.

MAKEDONYA’DAN GETİRİLDİ

Makedonya güvenlik birimleri tarafından yakalanan şüpheli Ş., cezaevine konuldu. Şüpheli daha sonra da MİT ve Emniyet koordinesinde Türkiye’ye getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında savunması alınan Levent Ş., “FETÖ üyesi olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

“FETÖ’CÜ DEĞİLİM” DEDİ

Şüpheli ifadesinde, FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını, örgüt içerisinde görev almadığını, toplantılara katılmadığını, örgüte para yardımında bulunmadığını ileri sürerken, sempatizanlığının olup olmadığını bilmediğini söyledi. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in talimatının ardından Bank Asya’ya 17 bin 965 TL yatıran şüpheli, buna ilişkin ise “Bu miktarı nasıl ve ne zaman yatırdığımı hatırlamıyorum. Herhangi bir talimatla para yatırmadım. Talimata da gerek yok” savunmasını yaptı.

İNGİLİZCE “GÜLENCİYİM” NOTU ÇIKTI

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliyi, üzerinde ele geçirilen İngilizce not yalanladı. Makedonya güvenlik birimlerince tutanak altına alınan notlarda, “I am a Gülenist” yazdığı belirlendi. Nottaki el yazısının kendisine ait olduğunu söyleyen şüpheli, “Kendimi ifade edebilmek için yazdım. Zor durumda kalınca kullanmak için hazırlamıştım çünkü yabancı dilim yoktu” dedi. Öte yandan, söz konusu notta, İngilizce “Öğretmenim, ailem zor durumda, buraya getirmek istiyorum, pasaportum kayboldu, param bitti” gibi ifadelerin de yer aldığı anlaşıldı.

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